Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, se encaminó en la industria musical a una edad temprana, logrando avanzar con su voz y su estilo. Recientemente lanzó su nuevo trabajo, llamado La otra película, el cual cuenta con el talento del acordeonero Juank Ricardo, quien trabajó junto al fallecido cantante.

En medio de la gira de medios para promocionar este proyecto, ambos artistas vivieron una situación bastante particular en plena entrevista con El Klub, de la emisora La Kalle. Mientras dialogaban con los locutores, contaron con la presencia de Noelia Pace, una médium argentina, que les soltó unas palabras inesperadas.

En la cabina radial, la experta en tanatología conversó con el joven artista y no dudó en afirmar que había tenido una conexión con su padre, quien perdió la vida hace 20 años en un accidente trágico. Este encuentro, transmitido en vivo, mostró la fluidez en la charla y la forma en la que la mujer le entregó mensajes al colombiano de parte de su padre.

En el espacio, la médium señaló que había podido conectarse con el vallenatero, quien conservaba una energía de protección sobre su hijo, Samuel. En sus intervenciones, Noelia Pace aseguró que el fallecido artista estaba pidiéndole que le dijera a su hijo que corrigiera detalles en su forma de cantar, ya que debía subir el tono y acomodar la postura para interpretar.

“Él canta y su padre pide que sea un tono más alto y lo vuelve a acomodar (…) Acomoda de tal manera, él le pide que acomode ese tono más arriba porque tiene el caudal y porque puede y dice ‘derecho hijo’ se acomoda y hace así, y el cuello más prolijo, dice. Tiene un tema con los cuellos de camisa ese hombre”, dijo la extranjera ante los micrófonos.

“Fue una etapa un poquito difícil en cuanto a la música, el desarrollo me afectó mucho. En efecto, estaba cantando las canciones bajitas, siempre fue como un miedo y gracias a Dios lo he ido logrando”, respondió Morales, agachando la cabeza con asombro.

Pace, de 45 años, no dudó en agregar otros detalles enfocados en lo que le estaba diciendo, supuestamente, Kaleth Morales por esta vía espiritual y energética.

“Tu padre dice ‘no me tienes que pedir permiso, vos sos único, mi único pedido es que vos pudieras expresar lo que yo por libertad, por decisión y con mucho sacrificio tuve que aprender’”, indicó, refiriéndose a su voz para cantar.

“Él está en este cuidado, pero sobre todo en ese cuidado de tu imagen. Humildad, dice él… vos seguís esa línea y va a estar perfecto. Que lo escuches (a Juank Ricardo) porque muchas veces, y lo digo con respeto porque yo no los conozco, a la mirada de él vas analizando muchas cosas y necesita eso, porque puede correr peligro”, concluyó.