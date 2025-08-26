Kaleth Morales, apodado como El rey de la Nueva Ola, fue uno de los cantantes de música vallenata más reconocidos por su estilo único y letras, dejando grandes éxitos como Ella es mi todo, Vivo en el limbo, Lo mejor para los dos, De millón a cero y Destrozaste mi alma.

El compositor oriundo de la ciudad de Valledupar, tuvo dos hijos llamados Katrinalieth y Samuel, quienes desde muy pequeños han demostrado su gusto y talento por la música, continuando con el legado de su padre, que cumplió 20 de años de fallecido.

En su perfil de Instagram, Samuel compartió una foto junto a su bebé con un mensaje para su hija y recordó a su papá, quien cumplió 20 años de fallecido el pasado 24 de agosto.

“Feliz primer mes, hija de mi vida. Eres mi sueño hecho realidad. Le pido a Dios que te proteja siempre mi pequeña. Tu abuelito en el cielo será tu ángel toda la vida, mi K”, escribió el joven.

Kaleth tenía 21 años cuando tuvo un accidente automovilístico en el que debido a la gravedad de las heridas fue remitido al hospital, pero no logró salvarse y perdió la vida. La noticia impactó al país y a sus seguidores, pues a su corta edad uno de los más influyentes en su género, por lo que dejó una huella imborrable.

El hijo del fallecido, Samuel Morales, se ha encargado de continuar con el legado de su padre, quien comenzó participando en La Voz Kids, obteniendo mayor popularidad y luego, después de unos años, lanzó su primer álbum llamado El Heredero.

Asimismo, el joven ha impulsado su carrera musical y decidió hacerle un homenaje a Kaleth Morales y presentó su segundo proyecto titulado La otra película, en el que también hace parte Juank Ricardo, el acordeonero amigo del cantante.

Samuel fue invitado en La Red Caracol, en donde habló sobre su padre, la importancia de él en su vida y la manera en la que llevo su ausencia desde tan temprana edad.

“Siempre voy a tener sin duda alguna ese vacío que nunca pude conocer a mi papá. Entonces, digamos que a poco a poco, cuando iba creciendo, fui entendiendo lo grande que fue y el fenómeno que fue”, dijo el joven artista, añadiendo que tenía una fotografía de su papá en el cuarto y siempre veía los videos en los que aparecía.

Muchos de los seguidores y fanáticos comentaron el video, dejando un mensaje de apoyo por el trabajo que está realizando y recordaron la memoria de El Rey de la Nueva Ola.