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Niño Prodigio: horóscopo y predicciones para hoy martes, 28 de abril

El experto publicó un nuevo mensaje para los 12 signos, cerca del fin de abril 2026.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de abril de 2026 a las 7:37 a. m.
Niño Prodigio soltó nuevas predicciones.
Niño Prodigio soltó nuevas predicciones. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

El 28 de abril de 2026 se proyecta como una jornada relevante dentro del panorama astrológico. Así lo señaló El Niño Prodigio, quien a través de su cuenta de Instagram difundió un mensaje cargado de simbolismo y enfoque espiritual para su comunidad.

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De acuerdo con sus interpretaciones, el día estaría influenciado por una energía intensa, propicia para tomar decisiones clave y cerrar ciclos que ya han cumplido su propósito. En ese contexto, la recomendación principal gira en torno a realizar una depuración emocional, soltar cargas del pasado y dar paso a nuevas oportunidades de crecimiento personal.

A diferencia de los horóscopos convencionales, su enfoque propone una visión alternativa. El astrólogo organiza sus lecturas a partir de los cuatro elementos de la naturaleza —fuego, tierra, aire y agua—, analizando desde allí la energía colectiva que incide en cada grupo de signos.

Horóscopo del 28 de abril de 2026

Aries, Leo y Sagitario (fuego)

“El amor, la creatividad y la expansión toman protagonismo, impulsándote a conectar con otros y explorar nuevas experiencias. Tu entusiasmo será contagioso y abrirá puertas en lo social y lo emocional”.

Tauro, Virgo y Capricornio (Tierra)

“Se fortalecen los asuntos materiales y profesionales, con oportunidades de crecimiento y reconocimiento. Actuar con equilibrio y estrategia te permitirá consolidar avances importantes”.

Géminis, Libra y Acuario (Aire)

El encanto personal y la conexión con otros serán claves para generar vínculos significativos. Tu capacidad de comunicar y compartir ideas te abrirá caminos llenos de posibilidades”.

Cáncer, Escorpio y Piscis (Agua)

La introspección y la sanación emocional marcarán el ritmo del día. Al armonizar tu mundo interior, encontrarás claridad para fortalecer tus vínculos y avanzar con mayor sabiduría”.