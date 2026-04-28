Yeferson Cossio habló de elecciones presidenciales 2026 y reveló por quién votará: “Hay que pensar”

Las elecciones presidenciales 2026 están cada vez más cerca y Colombia se prepara para una jornada decisiva en la que se elegirá al nuevo mandatario. Muchas personas siguen analizando a quién le darán su voto, esperando que haya un cambio en el rumbo del país.

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Uno de los que quiso hablar sobre este panorama político fue Yeferson Cossio, famoso influencer, quien publicó un video en el que se le escuchaba dar su opinión con respecto a los candidatos de derecha. El paisa fue puntual en su perspectiva, señalando a quién le daría su apoyo.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el creador de contenido aseguró que esta etapa era clave en el territorio nacional, por lo que no solo se trataba de hacer ruido y llamar la atención en redes sociales.

Yeferson Cossio afirmó que lo importante era saber quién podía llegar a una segunda vuelta presidencial y enfrentarse a Iván Cepeda. Al decir esto, el famoso mencionó que su apoyo era para Paloma Valencia.

“En unas elecciones presidenciales no basta solamente con hacer ruido y ya, con ser tendencias ni nada de esas cosas; no es algo del que tenga más números en las redes sociales. Lo que hay que pensar es quién puede llegar a segunda vuelta y ganarla. Por ejemplo, entre Paloma y Abelardo, yo me quedo mucho más con Paloma”, aseguró.

De igual forma, el influencer y empresario se encargó de explicar lo que veía en la candidata, destacando las cualidades que la podrían ubicar como la primera presidenta mujer.

“Yo veo a Paloma como una mujer firme, elocuente, inteligente, preparada para lo que se viene, demasiado capaz. Colombia necesita alguien que haga las cosas de verdad, que haga las cosas bien; gane el que gane, necesitamos lo mejor para nuestro país y por eso me voy firme con Paloma”, aseguró en el clip.