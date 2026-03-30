Esta fue la “broma” de Yeferson Cossio que puso en riesgo un avión de Avianca y generó la reacción de la aerolínea

Yeferson Cossio se ubicó como protagonista de una nueva polémica, luego de que una famosa aerolínea publicara un comunicado oficial, revelando una situación inaudita que ocurrió en uno de sus vuelos, y que tenía como protagonista al influencer.

Yeferson Cossio y sus hermanas presenciaron fatal accidente en Europa: “Estuvimos a nada de estar involucrados”

Según la información revelada, la empresa dijo que los sucesos ocurrieron el 11 de marzo de 2026, y que tomó decisiones y medidas por el comportamiento inapropiado del paisa.

En el texto compartido, se mencionó que se estaba terminando el contrato de transporte con Yeferson Cossio por una broma pesada que él hizo dentro del avión, la cual pudo poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.

La aerolínea fue certera y mencionó que se tomarían acciones legales contra el famoso creador de contenido.

“Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá – Madrid el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte y, por consiguiente, cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”, se lee en el comunicado oficial.

“Al haberse desplegado una conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo”, agregó.

Este es el comunicado emitido por la aerolínea. Foto: AVIANCA

¿Cuál fue la broma que hizo Yeferson Cossio en pleno avión?

De acuerdo con lo reportado por la aerolínea, todo ocurrió cuando el creador de contenido decidió activar un “artefacto generador de olor químico al interior de la cabina”, llevando a que las personas que estaban en dicho lugar se incomodaran y se sintieran mal por no tener ‘salida’ al ser un sitio cerrado.

Todo esto ocurrió mientras el avión sobrevolaba el océano Atlántico, siendo preocupante e indignante para algunos de los tripulantes que se encontraban en el avión, ya que, en caso de una emergencia, el aeropuerto y el destino estaban todavía lejos.

Según se explicó, esta broma constaba de un aparato que podía liberar olores fuertes y dominantes, conocido popularmente como bomba fétida, la cual lograba desprender estos aromas invasivos y feos cuando explotaba en algún espacio.

Por el momento, no ha habido pronunciamiento oficial de Yeferson Cossio, quien es reconocido por esta clase de situaciones en las que involucra a sus hermanas y amigos.