Avianca toma medidas contra famoso ‘influencer’ por “comportamiento disruptivo” en vuelo Bogotá-Madrid

La aerolínea Avianca publicó un comunicado en el que confirma que “como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer” el pasado 11 de marzo, la aerolínea “decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso”.

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Avianca aseguró que interpondrá las acciones legales correspondientes contra Yeferson Cossio que voló en la ruta Bogotá-Madrid en el vuelo AV46 como consecuencia de “una conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo”.

Según el comunicado, se trató del uso de un “artefacto generador de olor químico al interior de la cabina”, lo que generó la respuesta inmediata de los asistentes de vuelo.

El 'influencer' habría tenido inconvenientes en su vuelo Bogotá-Madrid. Foto: Mariano Vimos

Por otro lado, la aeronave se encontraba sobrevolando el océano Atlántico, “aún distante del aeropuerto más cercano en caso de presentarse una emergencia”, según el comunicado.

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”, dice el texto.

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Por otro lado, la aerolínea aprovechó para pedir que las sanciones contra pasajeros que pongan en riesgo la seguridad del avión sean aún mayores que las existentes.

“La aerolínea reitera su llamado a las autoridades y al Congreso de la República para dar continuidad al trámite del proyecto de ley 153 de 2025, una iniciativa clave para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados de Avianca”, se lee en el comunicado.

Comunicado emitido por la aerolínea Foto: AVIANCA

El proyecto de ley 153 de 2025 de Colombia busca endurecer las sanciones contra los llamados pasajeros disruptivos en el transporte aéreo, es decir, aquellos que alteran el orden o ponen en riesgo la seguridad durante un vuelo.

Este tipo de comportamientos incluye agresiones a la tripulación o a otros pasajeros, desobediencia de normas de seguridad, consumo excesivo de alcohol y cualquier acción que interfiera con la operación del avión.

La iniciativa tiene como objetivo principal reforzar la seguridad aérea, proteger a las tripulaciones y disuadir estas conductas mediante sanciones más severas.

Entre las medidas propuestas se encuentran el aumento de multas económicas, la posibilidad de restringir el acceso a vuelos mediante listas de pasajeros sancionados y la imposición de responsabilidades económicas por daños causados, como desvíos o aterrizajes de emergencia.

Avianca pidió a las autoridades aprobar el proyecto de ley 153 de 2025. Foto: Avianca/tomado de la cuenta de X de @zuleSCOUT1..

Además, en casos graves, se contemplan sanciones penales. El proyecto también promueve la coordinación entre aerolíneas, autoridades y la Aerocivil para su aplicación.