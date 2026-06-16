Ultimátum a la defensa de Bolsonaro: Dan 24 horas para aclarar el hallazgo de una pistola Glock a su nombre

Un juez de la Corte Suprema de Brasil exigió este martes, 16 de junio, a la defensa del expresidente Jair Bolsonaro que explique en un plazo de 24 horas por qué mantenía un arma de fuego registrada a su nombre y por qué esta salió de su residencia mientras cumple prisión domiciliaria.

Madre devastada de la joven que cayó de un puente sin protección publica emotivo mensaje: “Te amo eternamente”

Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, cumple una condena de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado relacionado con los hechos posteriores a las elecciones de 2022.

Desde finales de marzo permanece bajo arresto domiciliario en su vivienda de Brasilia, medida que obtuvo tras pasar varios días hospitalizado por complicaciones derivadas de una bronconeumonía.

La nueva controversia surgió después de que la policía retuviera el lunes una pistola Glock calibre nueve milímetros durante un control vehicular de rutina en Brasilia.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: Getty Images

El arma estaba registrada a nombre de Bolsonaro y la portaba un hombre que se identificó como integrante del equipo oficial de seguridad del exmandatario.

Según la decisión judicial difundida por la Corte Suprema, el hombre aseguró inicialmente a los agentes que el arma estaba registrada a su propio nombre como servidor público. Sin embargo, las verificaciones posteriores establecieron que pertenecía al expresidente.

Tragedia en Brasil: seis muertos tras choque de dos helicópteros en Rio de Janeiro

El juez Alexandre de Moraes solicitó explicaciones a los abogados de Bolsonaro sobre las circunstancias en las que el arma salió de la residencia.

En su decisión, dio un día de plazo para aclarar por qué “el condenado mantenía un arma de fuego en casa” y por qué “en vísperas del cierre del período de 90 días (de domiciliaria) solicitó la realización de una reparación del armamento”.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: AP-Archivo

El documento judicial también recoge la versión entregada por el miembro del equipo de seguridad. Según esa declaración, “el armamento le fue entregado en razón de la constatación de una falla” y había sido retirado para “realizar el arreglo del mecanismo” antes de devolverlo al día siguiente.

Además, Moraes ordenó verificar si las autoridades cumplen de manera adecuada las medidas de control establecidas para la prisión domiciliaria del exmandatario. En particular, pidió revisar si “se está cumpliendo íntegramente la orden judicial de revisión de los autos que salen de la residencia”.

Investigan presunto feminicidio durante proceso de divorcio en el norte de Brasil

La condena contra Bolsonaro marcó uno de los procesos judiciales más relevantes de la historia reciente de Brasil. La Corte lo declaró culpable en 2025 por intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

De cara a las elecciones presidenciales de octubre, Bolsonaro anunció el respaldo a la candidatura de su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, quien se enfrentará a Lula. Varias de las últimas encuestas han mostrado ventaja para el actual mandatario.

*Con información de AFP.