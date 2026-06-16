Madre devastada de la joven que cayó de un puente sin protección publica emotivo mensaje: “Te amo eternamente”

El dolor de una madre se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia que conmociona a Brasil. Giovana Rodrigues, madre de la joven María Eduarda Rodrigues de Freitas, publicó un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a su hija de 21 años, fallecida durante una actividad de salto desde un puente en el estado de São Paulo.

“Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. Cuánto me duele tu partida. Te amo por siempre, mi princesa. Muchas gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue oírte llamarme mamá”, escribió la mujer en una publicación que se viralizó y recibió cientos de miles de reacciones de solidaridad.

Habló la enfermera que atendió a la joven después de saltar desde un puente sin protección. Dio revelador detalle: “Hablé con ella”

El caso adquirió una enorme repercusión después de que circularan imágenes grabadas por testigos. En los videos se observa cómo la joven es impulsada desde el puente mientras la cuerda que debía sujetarla permanece en la plataforma. La víctima había pedido realizar el salto en modalidad “avión”, una práctica en la que los instructores la sostienen sobre sus hombros antes de lanzarla al vacío.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, mujer que cayó desde un puente sin protección Foto: X/@PeriodismoP_Ec

Horas después del funeral de la joven, Giovana compartió otro mensaje marcado por la indignación. “Esa maldita cuerda te arrebató para siempre de mí. Y aquí solo quedan el dolor y el anhelo”, expresó, en referencia a las circunstancias que rodean la muerte de su hija.

La última publicación de la joven que murió al ser lanzada desde un puente sin protección. ¿Quién era Maria Eduarda Rodrigues?

La madre también pidió justicia y cuestionó la actuación de quienes estaban a cargo de la actividad. “Es terrible ver una vida llena de sueños truncada por la irresponsabilidad y la falta de profesionalismo de quienes debían garantizarla. Lo que debía ser un momento de felicidad se convierte en algo que no puede quedar impune”, afirmó.

El momento fue captado por un testigo en video. Foto: X/@StevenJLatham1

La muerte de María Eduarda ha generado una ola de conmoción en Brasil. La joven, estudiante y aficionada a las actividades al aire libre, había compartido en sus redes sociales imágenes de la jornada poco antes de lo ocurrido. Incluso publicó una frase que después se volvió viral por su tono premonitorio: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

Mientras familiares y amigos intentan asimilar la pérdida, las autoridades brasileñas mantienen abierta una investigación para determinar las responsabilidades de los organizadores del evento. Varias personas vinculadas a la actividad fueron detenidas y la justicia busca establecer cómo se produjo la cadena de errores que terminó en la tragedia.