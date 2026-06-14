La última publicación de la joven que murió al ser lanzada desde un puente sin protección. ¿Quién era Maria Eduarda Rodrigues?

Una joven murió en Brasil tras caer desde un puente mientras realizaba un salto sin cordón de seguridad, según informó la policía el domingo.

Mujer murió al saltar desde un puente sin la cuerda de protección, por error de los empleados. Este es el video

En videos que circulan en internet, se ve a dos hombres levantar a la joven de 21 años y lanzarla desde el Ponte do Esqueleto, ubicado en el municipio de Limeira, en el interior del estado de Sao Paulo, mientras los presentes advierten que no hay sujeción y gritan: “¡Chicos, la cuerda!”.

“El equipo de seguridad no estaba correctamente asegurado en el momento del salto. La víctima no sobrevivió a la caída”, señaló la policía en un comunicado.

JOVEN MUERE EN BUNGEE JUMPING EN BRASIL POR FALLA DE SEGURIDAD



María Eduarda Rodrigues, 21 años, cayó 40 metros en Limeira, São Paulo, al lanzarse desde la “Ponte do Esqueleto” sin cuerda de seguridad.



Videos muestran que los organizadores la empujaron sin sujetarla. Murió en… pic.twitter.com/SVKNISgght — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) June 13, 2026

Unas horas antes de perder la vida, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas publicó una imagen del puente desde el cual se disponía a realizar el salto y acompañó la instantánea con una frase que, tras lo sucedido, adquirió una inquietante connotación: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

Minutos más tarde, la brasileña de 21 años se precipitó al vacío durante una práctica de puenting en el estado de São Paulo, después de ser impulsada sin contar con la cuerda de seguridad.

Tres hombres fueron arrestados por “homicidio con dolo eventual”, lo que significa que eran conscientes del riesgo de muerte, pero siguieron adelante de todos modos.

Última publicación de la joven que murió al caer del puente Foto: X/@Hechosanderecho

“Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y establecer responsabilidades”, agregó el comunicado policial.

Medios locales identificaron a la víctima como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas y señalaron que cayó unos 40 metros en el hecho ocurrido el sábado por la mañana.

Videos previos de este deporte extremo en el puente, realizados por la empresa Entre Cordas, muestran a los participantes con un grueso cordón de seguridad atado a la cintura mientras son lanzados.

El salto con cuerda (‘rope jumping’) se diferencia del puenting (‘bungee jumping’) en que utiliza un cordón menos elástico, lo que hace que los participantes se balanceen en lugar de rebotar al final del salto.

La mujer publicó varias fotos antes de morir. Foto: X/@PeriodismoP_Ec

El estadounidense Dan Osman, considerado el inventor de este deporte, murió practicando ‘rope jumping’ en 1998 a los 35 años.

Maria Eduarda vivía en Jandira, municipio situado en el área metropolitana de São Paulo, donde se desempeñaba como docente de Educación Física.

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Además, poseía estudios en Gestión Deportiva y había desarrollado una trayectoria estrechamente relacionada con el ejercicio, el deporte y la promoción de una vida saludable.

A través de sus redes sociales solía publicar fotografías y vídeos de sus rutinas de entrenamiento, excursiones y experiencias en entornos naturales.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas murió durante una actividad de puenting en Brasil. Foto: Instagram.DUDZ.RODRIGUES

Personas de su entorno la recuerdan como una joven dinámica, entusiasta de los retos físicos y profundamente implicada en la difusión de estilos de vida sanos.