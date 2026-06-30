El puente bicipeatonal que se construye frente al centro comercial El Edén, sobre la avenida Boyacá con calle 12B, entró en su etapa final de ejecución.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la obra registra un avance del 95 %.

Su puesta en servicio está prevista para el tercer trimestre de 2026, una vez concluyan los trabajos pendientes y las pruebas técnicas.

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Así está la obra

Durante una reciente inspección, el director del IDU, Orlando Molano, confirmó que la estructura principal ya está prácticamente terminada.

El puente tendrá más de 130 metros de longitud, que alcanzan cerca de 170 metros al incluir las rampas de acceso.

Tendrá una altura libre de 5,60 metros y un ancho cercano a los siete metros, distribuido para el tránsito independiente de peatones y ciclistas.

El proyecto busca ofrecer un cruce seguro sobre uno de los corredores con mayor flujo vehicular de Bogotá y permitirá mejorar la conectividad entre ambos costados de la avenida Boyacá.

Esto redicuría los conflictos entre vehículos, peatones y bicicletas.

#AquíSíPasa I El puente bici-peatonal del centro comercial El Edén ubicado en la av. Boyacá ya tiene un 95 % de avance y se habilitará en el tercer trimestre de este año. https://t.co/h62sPCtxPy — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) June 30, 2026

¿Qué falta para que entre en operación?

Según el IDU, uno de los principales retos del proyecto ha sido la gestión predial en el costado occidental.

Una vez se formalice la entrega del terreno pendiente, se completará la plataforma de acceso para ciclistas en ese sector.

Mientras tanto, la rampa oriental se encuentra en la fase final de acabados y el ascensor, diseñado para facilitar el acceso de personas con discapacidad y ciclistas, presenta un avance cercano al 70 %.

La entidad indicó que la infraestructura podrá habilitarse mientras concluyen algunas obras complementarias, siempre que se cumplan los requisitos técnicos y de seguridad.

La construcción del puente inició con las labores de cimentación y pilotaje durante 2025.

Posteriormente se realizó el montaje de la estructura metálica, uno de los hitos más importantes de la obra, para dar paso a las etapas de acabados, urbanismo y adecuaciones finales.

La Administración Distrital estima que el puente entre en funcionamiento durante el tercer trimestre de 2026.

El director del IDU señaló que la habilitación podría producirse en uno o dos meses, dependiendo de la culminación de las actividades restantes y de la entrega del predio pendiente.

Con la entrada en operación del puente, el Distrito prevé eliminar el semáforo ubicado en la intersección de la avenida Boyacá con calle 12B.

Este fue instalado hace más de cinco años para permitir el paso de peatones.

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Esta medida contribuirá a mejorar la fluidez del tránsito vehicular, al tiempo que ofrecerá un recorrido más seguro y accesible para quienes se movilizan a pie o en bicicleta.

La infraestructura forma parte de los compromisos urbanísticos asociados al desarrollo del centro comercial El Edén.

Aunque la financiación de la obra corresponde al desarrollador privado, el IDU ejerce el acompañamiento técnico y supervisa el cumplimiento de las especificaciones.

También recibirá oficialmente la infraestructura cuando finalicen todas las etapas del proyecto.