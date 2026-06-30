El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) aseguró que el puente en construcción sobre la avenida 68 con Autopista Sur no sufrió daños estructurales, luego del accidente registrado la noche del domingo.

La entidad explicó que el vehículo chocó contra los andamios instalados para la construcción del paso a desnivel y no contra la estructura definitiva del puente.

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El IDU descarta daños en la estructura del puente

En un comunicado oficial, el IDU precisó que, tras el siniestro, se activaron los protocolos de atención junto con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Movilidad.

Además, el contratista desplegó personal y maquinaria para retirar los elementos afectados y garantizar la seguridad en la zona.

La entidad fue enfática en señalar que el tractocamión “impactó los andamios”,conocidos técnicamente como estructura falsa.

Este es un sistema temporal utilizado durante el proceso constructivo para soportar el armado del acero y el vaciado del concreto.

Estos elementos no hacen parte de la infraestructura que soportará el tránsito vehicular cuando la obra entre en funcionamiento.

Según las inspecciones técnicas realizadas después de la emergencia, el IDU concluyó que no se evidenciaron afectaciones en la estructura del paso a desnivel.

El incidente no comprometió la estabilidad del puente que hace parte de las obras de la troncal de la avenida 68.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial en la localidad de Puente Aranda, tractocamión colisiona contra puente vehícular en la autopista Sur con Av. Carrera 68, sentido Oriente-Occidente. Por fortuna, no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/l6qF5oSrJf — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 29, 2026

El primer reporte de Bomberos generó preocupación

En los primeros minutos de la emergencia, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que atendía “riesgos asociados al posible debilitamiento de un puente”, razón por la cual fue necesario acordonar el área y solicitar apoyo de otras entidades distritales mientras se verificaban las condiciones de seguridad.

Esa valoración correspondió a la fase inicial de la atención y motivó el cierre preventivo del corredor vial.

Posteriormente, una vez el IDU y los equipos técnicos inspeccionaron la estructura, se descartó que el impacto hubiera comprometido el puente, aclarando que los daños se limitaron a los andamios temporales.

El IDU informó que hacia la 1:00 de la madrugada del lunes 29, quedó habilitado nuevamente el paso.

Esto una vez se desmontó el andamio impactado y de verificar que no existían riesgos para la circulación vehicular.

La obra donde ocurrió el accidente corresponde a la ampliación del retorno oriente-oriente en el box culvert vehicular de la Autopista Sur, una intervención que busca mejorar la conexión para los vehículos que circulan por este corredor e ingresan hacia el sector de Venecia.

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Como parte del proceso posterior al incidente, el IDU informó que, junto con el contratista responsable de la obra, adelanta la investigación para establecer las causas del choque.

Anunció que divulgará los resultados una vez concluyan las verificaciones técnicas.