¿Qué se celebra este 17 de agosto en Colombia? Esta es la razón por la que será festivo

Los colombianos tendrán una nueva jornada de descanso durante este mes. El próximo lunes 17 de agosto de 2026 será día festivo en todo el país, por lo que trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un nuevo puente de tres días.

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La fecha está relacionada con una de las celebraciones más importantes del calendario católico: la Asunción de la Virgen María, una conmemoración que cada año reúne a miles de creyentes en iglesias y templos de diferentes regiones de Colombia.

De acuerdo con la tradición de la Iglesia católica, esta celebración recuerda el momento en el que la Virgen María fue llevada al cielo al finalizar su vida terrenal. Por esta razón, durante la fecha suelen realizarse eucaristías, procesiones, encuentros religiosos y diferentes actividades de homenaje a su figura.

Aunque la celebración religiosa tiene como fecha oficial el 15 de agosto, este año el día no será el que marque el descanso obligatorio para los trabajadores. La razón está en la legislación colombiana y, particularmente, en la conocida Ley Emiliani, que establece el traslado de determinados días festivos al lunes, con el propósito de facilitar los fines de semana largos.

Así, en 2026, la conmemoración de la Asunción de la Virgen María se trasladará al lunes 17 de agosto, permitiendo que los ciudadanos tengan un tiempo de descanso desde el sábado 15 hasta ese día.

Este será, además, el segundo puente festivo del mes, después del pasado 7 de agosto. La fecha se convierte en una oportunidad para que muchas familias aprovechen el fin de semana para viajar, visitar familiares, realizar actividades turísticas o simplemente descansar.

El puente también representa un movimiento importante para sectores como el turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio, debido al incremento de personas que suelen desplazarse entre ciudades y municipios durante los fines de semana festivos.

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Quienes tengan previsto viajar durante estos días deberán considerar que se espera un aumento en el flujo vehicular en las principales carreteras del país. Por ello, resulta recomendable planificar con anticipación los desplazamientos, revisar las condiciones de las vías y consultar las medidas de movilidad establecidas para cada región.

Con este nuevo festivo, agosto se consolida como uno de los meses con varias oportunidades de descanso para los colombianos, mientras las celebraciones religiosas mantienen su presencia dentro del calendario nacional.