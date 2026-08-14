Tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana en Colombia, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, diferentes entidades de Manizales mantienen las labores de atención y recuperación en los sectores que presentaron novedades.

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Entre ellas se encuentra el Instituto de Valorización de Manizales (Invama), que durante esta semana reforzó las labores de inspección, atención y recuperación de la infraestructura de alumbrado público, tanto en zonas urbanas como rurales de la ciudad.

De acuerdo con el balance entregado por la entidad, el 100 % de la infraestructura de alumbrado público intervenida ya se encuentra nuevamente en funcionamiento. En algunos puntos, estos trabajos estuvieron coordinados con el restablecimiento del servicio de energía eléctrica adelantado por CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P.), prestadora del servicio público en la ciudad.

Trabajos en el alumbrado público de la ciudad Foto: Alcaldía de Manizales / API

Durante las jornadas de trabajo, los equipos técnicos y operativos de Invama atendieron 42 circuitos de alumbrado público y realizaron intervenciones en siete postes que resultaron afectados durante la emergencia.

A esto se sumó el trabajo en 39 luminarias, que fueron redireccionadas y aseguradas, así como la instalación de 16 equipos lumínicos para reforzar diferentes puntos de iluminación de la ciudad. De estos últimos, cinco fueron destinados a fortalecer la seguridad de la Cárcel de Varones.

Los operarios también intervinieron dos puntos para retirar elementos extraños y realizaron verificaciones en seis ubicaciones con el propósito de comprobar el funcionamiento del alumbrado público.

Las labores incluyeron, además, la revisión y el levantamiento de redes ubicadas en las carreras 20 y 21, entre calles 16 y 29. El despliegue se extendió a diferentes sectores urbanos y rurales, incluidos lugares cercanos a estructuras que colapsaron y el sector de Bajo Tablazo, donde se buscó identificar posibles novedades y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

Trabajos en el alumbrado público de la ciudad Foto: Alcaldía de Manizales / API

Apoyo a otras labores de emergencia

Además de las intervenciones en el alumbrado público, INVAMA apoyó a la Secretaría de Movilidad en trabajos relacionados con la red de semáforos de la ciudad.

La entidad también acompañó a la Unidad de Gestión del Riesgo y al Cuerpo Oficial de Bomberos en labores de rescate de mascotas durante la atención de la emergencia.

Los equipos atendieron, igualmente, situaciones relacionadas con árboles y líneas de comunicación y energía que podían representar riesgos para la comunidad.

Invama señaló que mantiene una coordinación permanente con las autoridades y organismos encargados de la respuesta a la emergencia, mientras continúa con el seguimiento de la infraestructura de alumbrado público para atender cualquier nueva situación que pueda presentarse.