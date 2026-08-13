¿Que hiciera calor anticipó el terremoto en Colombia? Servicio Geológico respondió a seis dudas de los ciudadanos

El Servicio Geológico Colombiano publicó información aclaratoria luego del terremoto en Colombia el 10 de agosto de 2026.

¿𝐄𝐬 𝐜𝐢𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐚 𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐛𝐥𝐚𝐫? No. La atmósfera y el subsuelo tienen procesos y dinámicas propias que no están relacionadas directamente entre sí. Recordemos que en Colombia tiembla todos los días, independientemente de las condiciones climáticas. ¿𝐐𝐮𝐞 𝐨𝐜𝐮𝐫𝐫𝐚𝐧 𝐬𝐢𝐬𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐨𝐬 𝐚𝐲𝐮𝐝𝐚 𝐚 𝐞𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞? No. Los sismos son liberaciones súbitas de energía acumulada por procesos de deformación y dinámica de la corteza, y aunque los eventos de baja magnitud liberan alguna parte de esa energía, no evitan la generación de un sismo de alta magnitud. ¿𝐄𝐥 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐦𝐨𝐭𝐨? No. El clima no cambia antes o después de un sismo. No existe evidencia científica que indique que la forma de las nubes, la presencia de lluvia o incrementos en la temperatura del ambiente influyan en la actividad sísmica. ¿𝐄𝐬 𝐥𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐢𝐭𝐮𝐝 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝? No. La magnitud indica la cantidad de energía liberada por un sismo en el sitio donde se origina y es la misma en cualquier punto. Este dato se obtiene después de analizar el registro sismológico y se define en una escala abierta que va hasta 10, mientras que la intensidad depende del sitio en el que te encuentres, lo lejos que estés del sismo o si estás en un primer piso o un piso 10. Su escala va de 1 a 12 (Escala Macrosísmica Europea). ¿𝐏𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞́ 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐬𝐞 𝐬𝐢𝐧𝐭𝐢𝐨́ 𝐭𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐢 𝐟𝐮𝐞 𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐨? Piensa en una linterna: si la acercas a una pared, ilumina un área pequeña; si la alejas, la luz cubre una superficie mayor. Con las ondas sísmicas ocurre algo parecido. Al originarse a casi 100 km de profundidad y tener una magnitud de 7,4, la energía liberada viaja en todas las direcciones hasta llegar a la superficie, abarcando una amplia zona donde se alcanza a percibir. ¿Por qué no hay tantas estaciones de monitoreo sísmico en la Amazonía y la Orinoquía? En Colombia, la mayor concentración de la sismicidad está en la zona de las cordilleras y el nido sísmico de Bucaramanga. En la Orinoquía y Amazonía, los suelos son rocas más duras, por lo que la amenaza sísmica es más baja. Sin embargo, contamos con estaciones en departamentos como Guaviare y Putumayo que nos ayudan a registrar cualquier sismo significativo que se llegue a presentar en la zona. Incluso, utilizamos estaciones compartidas con Brasil y Perú para poder registrarlos.

Vea la transmisión especial de SEMANA con información actual luego del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia:

El plazo de las 72 horas consideradas decisivas para hallar sobrevivientes tras el mortífero terremoto en Colombia llega a su fin este jueves, mientras rescatistas aceleran la búsqueda de cientos de desaparecidos.

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Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya sobrevivientes del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el lunes, que destruyó edificios, hospitales y escuelas en distintas zonas del oeste del país.

El balance de víctimas es de 273 muertos y más de 3.800 heridos. Además, se cuentan 377 desaparecidos, según la unidad de atención de desastres. Voluntarios y socorristas expertos aceleran el ritmo y trabajan con sus propias manos en busca de cualquier signo de vida.

“No se pierde la esperanza (…) La gente, yo creo que tiene su fuerza de voluntad para durar varios días allá abajo”, estimó este jueves Diego Sandoval, un voluntario de 22 años, cerca de donde se cree haber escuchado ruido dentro de un ascensor en Pereira, una de las ciudades más afectadas. Los grupos de rescatistas trabajan sin cesar, pese a que en las zonas más críticas se siente el olor a putrefacción.

Hoy, a las 07:34 a. m., se cumplieron las primeras 72 horas del terremoto, el plazo a partir del cual caen drásticamente las probabilidades de hallar sobrevivientes.