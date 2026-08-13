José Manuel Restrepo entregó nuevo balance de ayudas en Chocó: reveló preocupación y explicó lo que se viene con la emergencia económica

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, llegó en horas de la tarde de este jueves 13 de agosto al centro de acopio dispuesto en Quibdó para recibir y organizar las ayudas destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto en el Chocó.

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Restrepo estuvo acompañado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, luego de una jornada en la que ambos recorrieron diferentes zonas del departamento y sostuvieron encuentros con alcaldes para conocer de primera mano las principales necesidades que dejó la emergencia.

Desde el centro de acopio, el vicepresidente aseguró que durante la jornada arribó un envío cercano a las ocho toneladas de ayudas. Señaló que la expectativa es completar alrededor de 18 toneladas durante el día, que posteriormente serán distribuidas entre las comunidades damnificadas.

A estas se suman cerca de dos toneladas que, según explicó, ya habían sido distribuidas gracias a iniciativas solidarias provenientes de otras regiones, especialmente de Antioquia.

“El compromiso es la atención primaria humanitaria a los ciudadanos”, señaló Restrepo, quien explicó que la información recopilada durante los recorridos será trasladada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a la oficina de la primera dama, con el objetivo de canalizar nuevas ayudas hacia el departamento.

Gobierno asegura que terminó la búsqueda y rescate y comienza una nueva fase

El vicepresidente recordó que la gobernadora del Chocó anunció el cierre de la primera etapa de respuesta a la tragedia, correspondiente a las labores de búsqueda y rescate. Ahora, aseguró, los esfuerzos estarán concentrados en garantizar atención humanitaria y avanzar hacia la reconstrucción.

El ministro Lara explicó que entre las necesidades más urgentes aparecen los albergues para las familias que no pueden regresar a sus viviendas, alimentos, agua, carpas, medicamentos y elementos básicos que permitan reparar temporalmente las casas afectadas.

Durante la jornada, Restrepo y Lara visitaron las zonas de los ríos San Juan, Baudó y Atrato, donde conversaron con mandatarios locales.

“Necesitamos materiales de construcción. La gente es capaz de arreglar su casa. Necesita sierras, necesita gasolina, necesita tablas, puntillas”, explicó el ministro, quien agregó que se requieren tanques para almacenar agua y soluciones para garantizar la continuidad de la educación en los lugares donde los colegios resultaron afectados.

Lara resumió la respuesta gubernamental en tres etapas: búsqueda y rescate, atención humanitaria y reconstrucción. Esta última, dijo, requerirá una planeación de mayor alcance y mecanismos que permitan ejecutar rápidamente los recursos.

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Restrepo defendió la emergencia económica: “Las necesidades son gigantescas”

Durante su visita a Quibdó, el vicepresidente se refirió al anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de avanzar con una emergencia económica para responder a los daños ocasionados por el terremoto.

“Es una decisión muy importante, es una decisión trascendental”, afirmó Restrepo, al advertir que la magnitud de la emergencia supera al Chocó y también comprende afectaciones en el Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia, Caldas y Quindío.

Según explicó, el Gobierno considera que serán necesarios recursos y programas adicionales, además de herramientas jurídicas que permitan actuar con mayor rapidez frente a la reconstrucción.

Uno de los principales componentes será el denominado Fondo Milagro, que, de acuerdo con Restrepo, estaría diseñado bajo un esquema que permita mayor agilidad en contratación, una gerencia propia y una junta directiva de alto nivel.

El Fondo Milagro estaría destinado a frentes como infraestructura, construcción y recuperación de vivienda, subsidios para población vulnerable y apoyo económico a las familias golpeadas por el desastre.

“El propósito de la emergencia es un propósito social”, sostuvo el vicepresidente. En ese sentido, aseguró que hay decenas de miles de casas perdidas, viviendas con afectaciones, infraestructura educativa destruida y daños en edificaciones civiles, plazas de mercado, establecimientos comerciales y unidades agrícolas.

Reconstrucción del Chocó, uno de los grandes retos

Ante los cuestionamientos sobre la histórica falta de inversión en el Chocó y la posibilidad de que la reconstrucción vaya más allá de atender las necesidades inmediatas, Restrepo aseguró que precisamente uno de los objetivos de la emergencia económica será intervenir en problemas estructurales.

“El plan de reconstrucción es uno de los propósitos centrales de la emergencia económica”, afirmó.

El vicepresidente sostuvo que la intención es que la tragedia no termine profundizando las dificultades económicas de las comunidades afectadas y que los recursos permitan recuperar tanto viviendas como actividades productivas.

En cuanto a la educación, Restrepo señaló que el Gobierno trabaja con autoridades departamentales y municipales para encontrar soluciones temporales para los estudiantes cuyos colegios quedaron afectados.

“Los niños no pueden quedar en el aire y eso es una prioridad central”, manifestó. Añadió que también se trabaja en un plan para recuperar la infraestructura educativa y garantizar la atención en salud en los territorios donde hospitales y centros asistenciales sufrieron daños.

El Gobierno espera ahora la expedición de los decretos que desarrollarán la emergencia económica y definirán los mecanismos de financiación para la reconstrucción de las regiones golpeadas por el terremoto.