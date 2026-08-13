Dudas sobre el millonario contrato de Colombia Compra Eficiente para ciberseguridad provocan reunión en la Procuraduría

SEMANA conoció en primicia que en las últimas horas se llevó a cabo una reunión con Colombia Compra Eficiente para conocer qué han hecho frente a los interrogantes, observaciones y comentarios planteados por los gremios y las empresas sobre el millonario contrato destinado a la ciberseguridad de las entidades públicas en el ámbito nacional.

La reunión fue liderada por la Procuraduría General, entidad que logró suspender el negocio de 300.000 millones de pesos. Sin embargo, quedaron varias dudas sobre por qué los gremios y las empresas interesadas en este proceso continúan haciendo observaciones, a pesar de que Colombia Compra informó anteriormente que atendió esos comentarios.

Primicia: Gobierno Petro suspendió millonario contrato para ciberseguridad tras graves advertencias de la Procuraduría

Esa situación llevó a la Procuraduría a convocar, para el próximo 18 de agosto, una mesa técnica a la que están invitados empresarios de tecnología y representantes de los gremios, con el fin de que den a conocer sus observaciones frente a ese proceso de licitación, que busca implementar el sistema de seguridad en las entidades estatales.

En ese encuentro también se espera escuchar a los representantes de Colombia Compra Eficiente, entidad encargada del contrato, para que expliquen qué han hecho con las observaciones de los interesados en el proceso. También se prevé la participación de proveedores, fabricantes y líderes del sector.

En esa mesa técnica se espera conocer las respuestas que ha dado la entidad a los requerimientos formulados por la propia Procuraduría y las observaciones planteadas por los participantes sobre el pliego de condiciones, los requisitos y el marco tarifario, entre otros puntos.

Esa reunión se llevará a cabo varias semanas después de que Colombia Compra Eficiente suspendiera el proceso, ante las alertas de la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública sobre posibles restricciones a la competencia y presuntas inconsistencias en los pliegos, los anexos, los formatos y la minuta del proceso.

La Procuraduría calificó de “críticos” varios aspectos que se habrían puesto en consideración para adquirir dicha herramienta tecnológica en Colombia. La subdirectora de Negocios de la entidad, Yenny Pérez, confirmó la orden de suspensión después de las alertas que surgieron en el proceso.