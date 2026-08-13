Así es el trabajo que desarrolla Medicina Legal en los procesos de identificación de las víctimas del terremoto. Estas son las duras imágenes

La etapa más compleja luego de la tragedia causada por el terremoto que sacudió Colombia está en manos de Medicina Legal. Los forenses tienen la responsabilidad de recibir los cuerpos de las víctimas, identificarlos y entregarlos a sus familiares, junto con la Fiscalía.

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Algunas sedes de Medicina Legal resultaron afectadas por el sismo, por lo que fue necesario trasladar los equipos de forenses y hasta adecuar carpas para evitar la interrupción del servicio a la ciudadanía, principalmente a las víctimas. SEMANA conoció algunas imágenes de la dura labor de los forenses.

Los forenses de Medicina Legal tienen una labor fundamental. Foto: Christian Alvarado, Instituto Nacional de Medicina Legal

Los equipos de Medicina Legal, algunos trasladados desde Bogotá, cumplen su trabajo una vez los organismos de rescate llevan a las víctimas fatales a las sedes del instituto. La labor se ha extendido durante horas, con el propósito de dar respuesta a los familiares.

230 cuerpos han llegado a Medicina Legal y, al menos, 205 han sido identificados por los forenses. En el listado que el instituto ha compartido con el país figuran 12 menores de edad.

205 cuerpos han sido identificados por los forenses de Medicina Legal. Foto: Christian Alvarado, Instituto Nacional de Medicina Legal

“A la fecha ha recibido 230 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 205 víctimas, entre las que se encuentran 12 menores de edad”, explicó Medicina Legal.

Las imágenes de los funcionarios de Medicina Legal y del trabajo que desarrollan son duras. La identificación de los cuerpos es un proceso complejo y tiene gran relevancia para los familiares de las víctimas mortales, quienes buscan saber con certeza dónde están sus seres queridos para darles una despedida digna.

Los familiares de las víctimas mortales del terremoto buscan darles una despedida digna. Foto: Christian Alvarado, Instituto Nacional de Medicina Legal

La Fiscalía informó que, tras el terremoto, varias de sus sedes sufrieron daños estructurales, por lo que fue necesario someterlas a verificación y suspender el servicio presencial en esos puntos de atención. Aclaró que los ciudadanos pueden acceder a sus servicios a través de los canales virtuales correspondientes.