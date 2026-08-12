Se eleva la cifra de víctimas fatales tras el terremoto: Medicina Legal entregó un nuevo reporte

La cifra de víctimas fatales tras el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes llegó a 230. Medicina Legal hizo un nuevo reporte de los cuerpos que fueron remitidos al instituto desde las diferentes sedes en las zonas de mayor afectación por este terremoto.

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El instituto forense advirtió que, del total de cuerpos que llegaron a Medicina Legal, 205 ya han sido identificados con el propósito de hacer la entrega formal a sus familiares y adelantar todas las honras fúnebres. La entidad aseguró que al menos 12 menores de edad están en el listado de víctimas.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha, ha recibido 230 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se ha logrado identificar un total de 205 víctimas, entre las que se encuentran 12 menores de edad”, explicó Medicina Legal.

Colapso de Estructura Centro de Profesionales de la calle novena, Edificio Vanessa, Cantabria y Torres de Tequendama. Foto: Aymer Andrés Álvarez

El instituto también advirtió que 149 cuerpos fueron entregados a sus familiares, cumpliendo con los protocolos correspondientes, luego de algunos acuerdos que se pactaron con la Fiscalía General de la Nación para hacer más fácil el proceso de entrega de las víctimas.

“El proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio. Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira”, dijo el instituto forense.

Medicina Legal aseguró que permanece atenta a las necesidades derivadas de la tragedia y un grupo de funcionarios se encuentra adelantando todas las actividades de identificación y necropsia de los cuerpos que van llegando a las sedes del instituto en Cali, Tuluá, Palmira, Manizales, Chocó y Pereira.

Colapso de Estructura Centro de Profesionales de la calle novena, Edificio Vanessa, Cantabria y Torres de Tequendama. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Los servicios que normalmente se prestan en Cali fueron trasladados a municipios cercanos debido a algunos problemas con la infraestructura. La Fiscalía aseguró que la atención a los ciudadanos se mantiene a través de los canales virtuales que se tienen disponibles.