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Alcalde Galán hace urgente llamado a Bogotá para ayudar a Chocó: conozca dónde llevar las donaciones

La ayuda busca responder a las necesidades de las comunidades golpeadas por la emergencia.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

12 de agosto de 2026 a las 8:40 p. m.
El Palacio de los Deportes se convirtió en el punto para concentrar las donaciones.
El Palacio de los Deportes se convirtió en el punto para concentrar las donaciones. Foto: @UltimaHoraCR / Suministrada a Semana

Bogotá habilitó un punto de recepción de donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia en Chocó. El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien invitó a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa.

Entre pertenencias y daños estructurales, los habitantes afrontan la pérdida de sus viviendas.
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El centro de acopio funciona en el Palacio de los Deportes, ubicado en la calle 63 n.º 54A-06, donde se reciben diferentes elementos que serán destinados a las personas afectadas.

El Palacio de los Deportes recibe las ayudas

Galán explicó que la decisión surgió después de una conversación con la gobernadora del Chocó, quien le manifestó las dificultades para organizar la ayuda que ciudadanos de Bogotá querían enviar al departamento.

Me pidió ayuda, me dijo: hay mucha gente que me quiere ayudar en Bogotá y no tengo cómo organizar eso”, contó Galán.

A partir de esa solicitud, la Alcaldía habilitó el escenario deportivo como un espacio para concentrar las donaciones y facilitar su posterior traslado.

¿Qué se puede donar?

Entre los elementos solicitados se encuentran kits de aseo, kits de noche, agua y materiales de construcción.

El alcalde explicó que las necesidades específicas han sido divulgadas por los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Gobierno, con el propósito de orientar a quienes quieran realizar aportes.

“Son kits de aseo, kits de noche y también algunos elementos para construcción”, señaló Galán.

Las autoridades publicaron una lista con los insumos que más se requieren en las zonas afectadas.
La lista de artículos incluye elementos de higiene, agua y suministros para reconstrucción. Foto: IDIGER

También confirmó que el agua hace parte de los productos que se están recibiendo en el punto habilitado.

Galán pidió mantener la solidaridad

El mandatario distrital destacó la respuesta que ha tenido Bogotá ante la emergencia y pidió mantener el apoyo a las comunidades afectadas en Chocó.

Bogotá ha sido muy solidaria; seamos solidarios también con Chocó, que requiere el apoyo de nosotros en este momento”, manifestó Galán.

El llamado se produce mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas golpeadas por el terremoto. Las donaciones buscan contribuir a atender las necesidades de las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.