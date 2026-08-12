Alcalde Galán hace urgente llamado a Bogotá para ayudar a Chocó: conozca dónde llevar las donaciones

Bogotá habilitó un punto de recepción de donaciones para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia en Chocó. El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien invitó a los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa.

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El centro de acopio funciona en el Palacio de los Deportes, ubicado en la calle 63 n.º 54A-06, donde se reciben diferentes elementos que serán destinados a las personas afectadas.

El Palacio de los Deportes recibe las ayudas

Galán explicó que la decisión surgió después de una conversación con la gobernadora del Chocó, quien le manifestó las dificultades para organizar la ayuda que ciudadanos de Bogotá querían enviar al departamento.

“Me pidió ayuda, me dijo: hay mucha gente que me quiere ayudar en Bogotá y no tengo cómo organizar eso”, contó Galán.

#BOGOTÁ | El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que el Palacio de los Deportes fue habilitado para recibir ayudas destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia en Chocó.



En un día, Bogotá ya ha recolectado más de 20 toneladas de donaciones. Se… pic.twitter.com/DEEFSN1Hst — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 12, 2026

A partir de esa solicitud, la Alcaldía habilitó el escenario deportivo como un espacio para concentrar las donaciones y facilitar su posterior traslado.

¿Qué se puede donar?

Entre los elementos solicitados se encuentran kits de aseo, kits de noche, agua y materiales de construcción.

El alcalde explicó que las necesidades específicas han sido divulgadas por los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Gobierno, con el propósito de orientar a quienes quieran realizar aportes.

“Son kits de aseo, kits de noche y también algunos elementos para construcción”, señaló Galán.

La lista de artículos incluye elementos de higiene, agua y suministros para reconstrucción. Foto: IDIGER

También confirmó que el agua hace parte de los productos que se están recibiendo en el punto habilitado.

Galán pidió mantener la solidaridad

El mandatario distrital destacó la respuesta que ha tenido Bogotá ante la emergencia y pidió mantener el apoyo a las comunidades afectadas en Chocó.

“Bogotá ha sido muy solidaria; seamos solidarios también con Chocó, que requiere el apoyo de nosotros en este momento”, manifestó Galán.

El llamado se produce mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas golpeadas por el terremoto. Las donaciones buscan contribuir a atender las necesidades de las familias que enfrentan las consecuencias de la emergencia.