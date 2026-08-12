Gustavo Petro se refirió a su vida sentimental: “Firmé mi divorcio, no me asignen novias que no tengo”

El expresidente Gustavo Petro volvió este miércoles a referirse públicamente a su situación sentimental y cuestionó a los periodistas que, según afirmó, le han atribuido parejas que no tiene.

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A través de su cuenta en X, sostuvo que las decisiones relacionadas con una relación sentimental corresponden exclusivamente a las personas involucradas y pidió que no le atribuyan parejas que no tiene.

“En este momento mi situación es ser libre, separado y firmé mi divorcio. Punto”, afirmó.

Petro también defendió la autonomía de las personas en sus relaciones íntimas y aseguró que nadie, salvo las personas directamente involucradas, debería decidir sobre su vida personal.

En inumerable oportunidades he visto periodistas asignándome parejas sentimentales.



Decidir sobre una pareja sentimental es cuestión solo de dos personas y de nadie más.



Así que no me asignen novias que no tengo. Yo y ella deciden, nadie más.



En este momento mi situación es… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 12, 2026

En esa misma línea, señaló que no le gusta acompañarse de “mujeres serviles” y reivindicó que las mujeres deben tener libertad para tomar sus propias decisiones.

En otro aparte de su pronunciamiento en X, mencionó al filósofo y psicoanalista Erich Fromm, de quien dijo haber comprendido ahora “algo” de sus reflexiones sobre la soledad y la libertad.

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Petro también se refirió a su situación legal y aseguró que actualmente puede viajar a cualquier parte del mundo sin restricciones.

El expresidente afirmó que no tiene ningún requerimiento judicial ni de Interpol en su contra. “Soy libre”, escribió, al señalar que la única condición que debe cumplir es informar al Congreso sobre el destino de sus viajes.

Gustavo Petro, expresidente de la República. Foto: Presidencia

Según explicó, sus próximos viajes estarían relacionados con la difusión de sus ideas políticas y con compartir los aprendizajes adquiridos durante sus años en la vida pública.

Con este mensaje, Petro buscó dejar claro que, tras terminar su mandato, conserva la libertad de movilizarse fuera del país y continuar con su actividad política.