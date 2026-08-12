Accidente en Bogotá afecta la movilidad: consulte su ruta y evite trancones

La movilidad en la Avenida Caracas presenta afectaciones durante la mañana de este miércoles 12 de agosto, luego de que se registrara un siniestro vial con una persona lesionada a la altura de la Calle 26, en el sentido sur-norte. El hecho ha generado modificaciones en la operación de TransMilenio y retrasos para los usuarios que se movilizan por este importante corredor de la capital.

Alarmantes cifras de vandalismo en TransMilenio: esta es la millonada que le cuesta a los colombianos los ataques al sistema

De acuerdo con la información entregada por TransMilenio, el incidente se presentó en la Avenida Caracas con Calle 26, situación que obligo a implementar un contraflujo para permitir el paso de los buses que circulan por la zona y evitar una afectación mayor en la movilidad del sector.

Como consecuencia del siniestro, la estación Calle 26-Atrio dejó de prestar servicio temporalmente. Por esta razón, los usuarios que normalmente utilizan este punto deberán tener en cuenta esta medida mientras las autoridades y los organismos correspondientes atienden la situación.

Además del contraflujo habilitado sobre la Avenida Caracas, algunos buses de TransMilenio están siendo enviados por la NQS en sentido sur-norte. Esta medida busca mantener la operación del sistema mientras permanece la afectación en el corredor principal.

La situación también puede generar cambios en los tiempos de recorrido y en la frecuencia habitual de los servicios. TransMilenio recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones sobre la operación y consultar el estado de sus rutas antes de iniciar sus desplazamientos.

Hasta el momento, a las nueve de la mañana fue el último reporte de las autoridades, en el que se informó que la afectación continuaba en la Avenida Caracas a la altura de la Calle 26 y la estación Calle 26-Atrio permanecía sin operación, pero se aclaró que se sigue haciendo intervenciones en el sector.

¿Cómo quiere que suene el Metro? Bogotá lanza el ‘Vocímetro’ para que los ciudadanos decidan

La Avenida Caracas es uno de los principales corredores de transporte de la capital y concentra una importante cantidad de usuarios durante las horas de mayor movimiento, por lo que cualquier novedad en este punto puede generar retrasos en los diferentes trayectos.

Por ahora, los usuarios de TransMilenio que planeen sus rutas por este sector, deberán tener en cuenta las modificaciones implementadas por las autoridades y las posibles demoras en el servicio. Sin embargo, todavía continúan las labores de atención del accidente, por lo que se espera que la movilidad se normalice en las próximas horas.