Tragedia tras el terremoto: Medicina Legal confirma la identidad de 93 víctimas

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó, mediante el Comunicado N.° 03, que ya fueron identificadas 93 de las 180 personas fallecidas, cuyos cuerpos han sido recibidos por la entidad en el marco de la emergencia registrada.

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De acuerdo con el comunicado, las labores de identificación han sido adelantadas por los equipos técnicos y científicos de Medicina Legal, mediante los procedimientos establecidos para estos casos.

El proceso busca garantizar que cada cuerpo sea plenamente identificado antes de avanzar con su entrega a los familiares, bajo criterios de rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional.

Comunicado oficial de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal

La relación publicada por Medicina Legal incluye los nombres de las personas identificadas, así como información correspondiente a la unidad básica donde se encuentran y datos como sexo y edad.

En el listado aparecen víctimas procedentes de diferentes municipios, entre ellos Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó, así como lugares relacionados con el proceso de atención de la emergencia.

Reporte oficial de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal

Con las 93 identificaciones confirmadas, permanecen 87 cuerpos pendientes de identificación, por lo que las autoridades forenses continúan con las labores científicas necesarias para establecer plenamente la identidad de las personas que aún no han sido reconocidas.

Medicina Legal señaló que el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, directamente en las sedes correspondientes de cada municipio. Esta articulación busca facilitar los trámites y brindar una respuesta institucional adecuada a los familiares.

Reporte oficial de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal

La entidad reiteró además su compromiso de continuar trabajando para garantizar el rigor técnico de los procedimientos, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional que requieren las familias en medio de esta situación.

Pereira confirmó la muerte de 72 personas tras el terremoto en Colombia el 10 de agosto

Lista de las 93 víctimas identificadas

Fernando Alonso González Catalina Arango Sandoval Oscar de Jesús Henao Marín Luis Alberto Duque Cortes José Yovany Agudelo Sánchez Lina Marcela Rodas Cuartas Julián Andrés Mejía Moreno Sandra Patricia Chica Montoya Gilberto de Jesús Giraldo López Pilar Jiménez Toquica Sergina Moncada Aguirre Argensola del Socorro González Gutiérrez Paula Andrea Franco Bustamante Dargui González Guerrero Angela María Acosta González Juan Manuel Toro Sánchez Wilson de Jesús Largo Trejos Luis Fernando Ossa Hernández Pedronel Díaz Díaz Aracelly Daza Valencia R D R Q Derly Angelica Martínez Flórez Vanessa Gómez Molina Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía Kevin Styven Álvarez Mosquera Rosa Angelica Maya Maya María Mariela Granada Echeverry Guillermo Orrego Flórez Blanca Libia Hincapié Londoño José Fernando Valencia Cañas Nubredin Ortiz Londoño Paula Milena Villaneda Franco Sorley Aracelly Villa Guevara Juan Carlos Urquijo Aleida Campiño Trujillo Magola Quiceno López Andrea Carolina Puliche Blandon Mariana Santa Gómez Pablo Andrés Rivera Avirama María Dalila Moncada Aguirre José Fernando Granada Gutiérrez Juan Carlos Aristizabal López Sigifredo Heredia Manzo María Leticia Hernández Rendón Fanny Moncada Aguirre Yaneth Ensueño Álzate Sánchez Sofia Martínez Floralba Londoño Pulgarín Martha Lucía Gómez Grisales Daniela Gutiérrez Tangarife Juan José Zapata Chica Jesús Emilio Castro Hincapié María Valeria Arcila Roldán María Elvia Ruiz de Jiménez María Estrella Benítez Herrera Valentina Gallego Osorio Jhon Jairo Zuluaga María Rosalba Morales Batero Anselmo Guevara Navarro Carlos Alberto Jaramillo Duque Julián Arango Hernández Jorge Luis Muñoz Marín María Catalina López Teresita Meza de López Iván Felipe Morales Grajales Flor María Martínez de Chaux María Cristina Giraldo Hernández Gloria Amparo Monsalve Álvarez Ceneida Ramírez Arango Richard Alejandro Cardona Cañaveral Leidy Marcela Morales Arias Ofelia Franco de Zapata Luz María Hineztroza Renteria Mabel Cristina Carvajal Posada Martha Patricia Correa Grueso Carlos Alberto Rosero Pretel A R G Paola Andrea Quintero Daza Jesús Alfonso González Miriam del Socorro Quintero Ramírez Miriam de Jesús Wilches de Palacio Angela Julieth Muñoz Torres Bibiana Buitrago Zuluaga Daniela Sánchez Morales Juan Antonio Galeano Restrepo Juan Camilo Moreno Sánchez John Ricardo Parra Blandon Yonny Rocío Salas Duque María Daniela Ruiz Hinestroza Keisy Lidsay Parra Sánchez Bertha Roa Ramírez Horacio Antonio Mosquera Mena Luis Alberto Rivas Salguero

Murió protegiendo a su mascota: el último acto de amor de Lenny Fernández

La tragedia que dejó el terremoto que sacudió Cali también está marcada por historias de amor y solidaridad que han conmovido a la comunidad.

Entre ellas está la de Lenny Fernández, una joven abogada oriunda de Nariño, quien murió entre los escombros mientras abrazaba y protegía a su perro, Salomón, en medio de la emergencia.

🟢Último acto de amor: murió protegiendo a su perrito. Una triste historia se conoció tras el terremoto que sacudió a Cali. La joven abogada, Lenny Fernández, oriunda de Nariño, murió entre los escombros mientras abrazaba y protegía a su perro, Salomón.

Durante las labores de… pic.twitter.com/IUr86BGULf — Focus Noticias (@focusnoticia) August 11, 2026

Durante las labores de rescate, los equipos de emergencia encontraron sin vida a la mujer y lograron sacar con vida a Salomón, quien permanecía a su lado. El perro recibió atención médica después de ser rescatado.

La escena ha generado conmoción entre los organismos de socorro y la comunidad, que han destacado el gesto de la joven como un último acto de amor y protección hacia su mascota.