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Tragedia tras el terremoto: Medicina Legal confirma la identidad de 93 víctimas

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que, de los 180 cuerpos recibidos, 93 ya fueron plenamente identificados.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

11 de agosto de 2026 a las 9:00 p. m.
El terremoto en Colombia dejó cientos de estructuras colapsadas.
El terremoto en Colombia dejó cientos de estructuras colapsadas. Foto: AP Photo/Fernando Vergara

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó, mediante el Comunicado N.° 03, que ya fueron identificadas 93 de las 180 personas fallecidas, cuyos cuerpos han sido recibidos por la entidad en el marco de la emergencia registrada.

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De acuerdo con el comunicado, las labores de identificación han sido adelantadas por los equipos técnicos y científicos de Medicina Legal, mediante los procedimientos establecidos para estos casos.

El proceso busca garantizar que cada cuerpo sea plenamente identificado antes de avanzar con su entrega a los familiares, bajo criterios de rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional.

Reporte 03 de Medicina Legal.
Comunicado oficial de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal

La relación publicada por Medicina Legal incluye los nombres de las personas identificadas, así como información correspondiente a la unidad básica donde se encuentran y datos como sexo y edad.

En el listado aparecen víctimas procedentes de diferentes municipios, entre ellos Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó, así como lugares relacionados con el proceso de atención de la emergencia.

Reporte 03 de Medicina Legal.
Reporte oficial de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal

Con las 93 identificaciones confirmadas, permanecen 87 cuerpos pendientes de identificación, por lo que las autoridades forenses continúan con las labores científicas necesarias para establecer plenamente la identidad de las personas que aún no han sido reconocidas.

Medicina Legal señaló que el proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, directamente en las sedes correspondientes de cada municipio. Esta articulación busca facilitar los trámites y brindar una respuesta institucional adecuada a los familiares.

Reporte 03 de Medicina Legal.
Reporte oficial de Medicina Legal. Foto: Medicina Legal

La entidad reiteró además su compromiso de continuar trabajando para garantizar el rigor técnico de los procedimientos, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional que requieren las familias en medio de esta situación.

Pereira
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Lista de las 93 víctimas identificadas

  1. Fernando Alonso González
  2. Catalina Arango Sandoval
  3. Oscar de Jesús Henao Marín
  4. Luis Alberto Duque Cortes
  5. José Yovany Agudelo Sánchez
  6. Lina Marcela Rodas Cuartas
  7. Julián Andrés Mejía Moreno
  8. Sandra Patricia Chica Montoya
  9. Gilberto de Jesús Giraldo López
  10. Pilar Jiménez Toquica
  11. Sergina Moncada Aguirre
  12. Argensola del Socorro González Gutiérrez
  13. Paula Andrea Franco Bustamante
  14. Dargui González Guerrero
  15. Angela María Acosta González
  16. Juan Manuel Toro Sánchez
  17. Wilson de Jesús Largo Trejos
  18. Luis Fernando Ossa Hernández
  19. Pedronel Díaz Díaz
  20. Aracelly Daza Valencia
  21. R D R Q
  22. Derly Angelica Martínez Flórez
  23. Vanessa Gómez Molina
  24. Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía
  25. Kevin Styven Álvarez Mosquera
  26. Rosa Angelica Maya Maya
  27. María Mariela Granada Echeverry
  28. Guillermo Orrego Flórez
  29. Blanca Libia Hincapié Londoño
  30. José Fernando Valencia Cañas
  31. Nubredin Ortiz Londoño
  32. Paula Milena Villaneda Franco
  33. Sorley Aracelly Villa Guevara
  34. Juan Carlos Urquijo
  35. Aleida Campiño Trujillo
  36. Magola Quiceno López
  37. Andrea Carolina Puliche Blandon
  38. Mariana Santa Gómez
  39. Pablo Andrés Rivera Avirama
  40. María Dalila Moncada Aguirre
  41. José Fernando Granada Gutiérrez
  42. Juan Carlos Aristizabal López
  43. Sigifredo Heredia Manzo
  44. María Leticia Hernández Rendón
  45. Fanny Moncada Aguirre
  46. Yaneth Ensueño Álzate Sánchez
  47. Sofia Martínez
  48. Floralba Londoño Pulgarín
  49. Martha Lucía Gómez Grisales
  50. Daniela Gutiérrez Tangarife
  51. Juan José Zapata Chica
  52. Jesús Emilio Castro Hincapié
  53. María Valeria Arcila Roldán
  54. María Elvia Ruiz de Jiménez
  55. María Estrella Benítez Herrera
  56. Valentina Gallego Osorio
  57. Jhon Jairo Zuluaga
  58. María Rosalba Morales Batero
  59. Anselmo Guevara Navarro
  60. Carlos Alberto Jaramillo Duque
  61. Julián Arango Hernández
  62. Jorge Luis Muñoz Marín
  63. María Catalina López
  64. Teresita Meza de López
  65. Iván Felipe Morales Grajales
  66. Flor María Martínez de Chaux
  67. María Cristina Giraldo Hernández
  68. Gloria Amparo Monsalve Álvarez
  69. Ceneida Ramírez Arango
  70. Richard Alejandro Cardona Cañaveral
  71. Leidy Marcela Morales Arias
  72. Ofelia Franco de Zapata
  73. Luz María Hineztroza Renteria
  74. Mabel Cristina Carvajal Posada
  75. Martha Patricia Correa Grueso
  76. Carlos Alberto Rosero Pretel
  77. A R G
  78. Paola Andrea Quintero Daza
  79. Jesús Alfonso González
  80. Miriam del Socorro Quintero Ramírez
  81. Miriam de Jesús Wilches de Palacio
  82. Angela Julieth Muñoz Torres
  83. Bibiana Buitrago Zuluaga
  84. Daniela Sánchez Morales
  85. Juan Antonio Galeano Restrepo
  86. Juan Camilo Moreno Sánchez
  87. John Ricardo Parra Blandon
  88. Yonny Rocío Salas Duque
  89. María Daniela Ruiz Hinestroza
  90. Keisy Lidsay Parra Sánchez
  91. Bertha Roa Ramírez
  92. Horacio Antonio Mosquera Mena
  93. Luis Alberto Rivas Salguero

Murió protegiendo a su mascota: el último acto de amor de Lenny Fernández

La tragedia que dejó el terremoto que sacudió Cali también está marcada por historias de amor y solidaridad que han conmovido a la comunidad.

Entre ellas está la de Lenny Fernández, una joven abogada oriunda de Nariño, quien murió entre los escombros mientras abrazaba y protegía a su perro, Salomón, en medio de la emergencia.

Durante las labores de rescate, los equipos de emergencia encontraron sin vida a la mujer y lograron sacar con vida a Salomón, quien permanecía a su lado. El perro recibió atención médica después de ser rescatado.

La escena ha generado conmoción entre los organismos de socorro y la comunidad, que han destacado el gesto de la joven como un último acto de amor y protección hacia su mascota.