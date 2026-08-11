Así puede usar Uber para llevar ayudas a afectados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia

Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, Uber anunció una serie de medidas para facilitar la entrega de ayudas a las comunidades afectadas por la emergencia.

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La plataforma se unió a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) para apoyar a las personas que quieran realizar donaciones y llevarlas a los centros de acopio habilitados en Bogotá, Medellín y Cali.

Una de las principales medidas consiste en ofrecer a los usuarios hasta dos trayectos con un descuento máximo de $22.000 cada uno para desplazarse hacia los puntos de recepción y regresar. Los beneficios estarán disponibles de manera temporal.

Para acceder a ellos, los usuarios deben ingresar a la aplicación de Uber, seleccionar la opción ‘Cuenta’, entrar a ‘Billetera’ y posteriormente dirigirse a ‘Promociones’, donde podrán agregar el código correspondiente a su ciudad.

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En Bogotá, el código habilitado es ‘BOGOTAAYUDA’ y el punto de recepción se encuentra en el Banco de Alimentos de Bogotá, en la Calle 19 A No. 32-50.

En Medellín, los usuarios pueden utilizar el código ‘MEDELLINAYUDA’ y llevar sus donaciones a la FUBAM - Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín, ubicada en la Carrera 52 No. 30 A 97, o a la Fundación Saciar, en la Carrera 50 N.º 25-261.

Para Cali, el código disponible es ‘CALIAYUDA’ y el centro de acopio corresponde a la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos, ubicada en la Calle 24 No. 6-103.

Cada código promocional contempla un máximo de dos trayectos por usuario. Una vez aplicado, la persona deberá solicitar el viaje hacia alguno de los puntos habilitados, entregar allí sus donaciones y utilizar el segundo trayecto para regresar con el descuento correspondiente.

La compañía indicó que la iniciativa busca facilitar la movilización de quienes quieran sumarse a las acciones de ayuda destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

“La plataforma de Uber está al servicio de quienes quieran llevar sus ayudas a los centros de acopio habilitados o hacer donaciones en favor de los afectados por esta tragedia”, señaló Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la Región Andina.

También habilitarán opciones para donar directamente

Además de los beneficios para los desplazamientos, Uber anunció la habilitación de un Botón de Ayuda dentro de la aplicación, mediante el cual los usuarios de todo el país podrán acceder a información relacionada con la emergencia y consultar opciones para realizar donaciones directamente a través de los canales de ABACO.

La compañía también anunció medidas dirigidas a los conductores que trabajan mediante la plataforma.

De manera temporal, Uber reducirá la tasa de servicio en los trayectos realizados en Cali, Armenia, Manizales y Pereira, así como en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

Con estas medidas, la compañía busca facilitar tanto la movilización de las personas que quieran entregar ayudas como las condiciones de quienes utilizan la plataforma para desplazarse en algunas de las zonas afectadas por la emergencia.