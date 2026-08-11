El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la llegada este martes a Colombia de un equipo de respuesta a desastres que apoyarán las “operaciones críticas” de las autoridades colombianas frente al terremoto de magnitud 7,4 registrado en la víspera y que ha dejado más de 188 muertos y cerca de 2.600 heridos.
“Ayer, Estados Unidos activó un equipo del Equipo de Respuesta a Asistencia en Desastres (DART, por sus siglas en inglés) que llegará hoy a Colombia para apoyar las operaciones críticas, la programación y la coordinación general de la respuesta del Gobierno”, ha indicado en redes sociales el Departamento de Estado.
The Trump Administration and @USEmbassyBogota remain in direct contact with President @ABDELAESPRIELLA's Administration following yesterday's tragic earthquake across Colombia.— Department of State (@StateDept) August 11, 2026
Yesterday, the United States activated a Disaster Assistance Response Team (DART) which will arrive in…
La cartera diplomática ha informado que las autoridades estadounidenses, incluida la Embajada en Bogotá, están “en contacto directo” con el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella tras el “trágico” terremoto sufrido en Colombia.
Previamente, el Gobierno de Estados Unidos había anunciado que destinaría más de 15 millones de dólares para financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de daños, tras el terremoto.
“Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 ocurrido hoy en diversas regiones de Colombia, la Administración Trump está comprometiendo 15,5 millones de dólares para financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto”, ha señalado el Departamento de Estado estadounidense en un mensaje en redes.
En ese contexto, Washington ha asegurado estar “dispuesto” a “apoyar al presidente” de Colombia, quien tomó posesión de su cargo el pasado 7 de agosto en la ciudad de Cali, y a su Gobierno, mientras evalúan las necesidades sobre el terreno.
Con información de AFP y Europa Press*