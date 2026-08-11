El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, confirmó que la elección del contralor general se hará este miércoles

La elección del contralor general se hará este miércoles, a las 9 a. m. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolas Barguil, quien dijo que el Congreso pleno está citado para esta fecha.

Elección del contralor general se mantiene para el 12 de agosto; estas son las razones por las que no se puede aplazar la sesión

“Mañana está citado”, confirmó. “Es una decisión que se toma en el Congreso en pleno, un cronograma que viene siguiéndose y que tiene una fecha estimada”, agregó Barguil.

El presidente de la Cámara de Representantes aclaró que se trata de un cronograma establecido desde el inicio del proceso de selección de los candidatos a la Contraloría.

“Donde mañana no se elija vamos a incurrir en vicios y se incurriría en que pueda terminarse tumbando el proceso”, dijo Barguil.