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El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, confirmó que la elección del contralor general se hará este miércoles

El congresista dijo que se tiene que cumplir el cronograma para no viciar el proceso.

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Redacción Semana
11 de agosto de 2026 a las 4:43 p. m.
Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes.
Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La elección del contralor general se hará este miércoles, a las 9 a. m. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolas Barguil, quien dijo que el Congreso pleno está citado para esta fecha.

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“Mañana está citado”, confirmó. “Es una decisión que se toma en el Congreso en pleno, un cronograma que viene siguiéndose y que tiene una fecha estimada”, agregó Barguil.

El presidente de la Cámara de Representantes aclaró que se trata de un cronograma establecido desde el inicio del proceso de selección de los candidatos a la Contraloría.

“Donde mañana no se elija vamos a incurrir en vicios y se incurriría en que pueda terminarse tumbando el proceso”, dijo Barguil.