Centro Democrático anunciaría su respaldo a Jorge Laverde como contralor general: ¿logrará una ventaja sobre los demás candidatos?

Este miércoles, 12 de agosto, se llevará a cabo la elección del próximo contralor general. SEMANA conoció que la bancada del Centro Democrático apoyará a Jorge Laverde, aunque hasta el momento no han anunciado públicamente esa decisión.

Pacto Histórico propone aplazar la elección del contralor general tras la emergencia por el terremoto

Al tener el mayor número de congresistas y hacer parte de la coalición del Gobierno de Abelardo De La Espriella, esto podría llevar a que las demás bancadas que integran esa alianza, y que aún se encuentran evaluando a quién apoyar, terminen sumándose al nombre de Laverde.

Allí podrían estar colectividades como el Partido Liberal, el Partido Conservador y Cambio Radical, entre otras, aunque estos partidos continúan evaluando a qué candidato respaldar.

Aunque esa suma le daría la ventaja a Laverde sobre los demás candidatos para liderar el pulso a un día de la elección, el resultado solo se sabrá hasta este miércoles, cuando se tome la decisión final, pues se sabe que los aspirantes y las fuerzas políticas podrían seguirse moviendo hasta el último minuto para lograr acuerdos. Así sucedió hace cuatro años.

Otro de los nombres que suena con fuerza es el del personero de Bogotá, Andrés Castro, quien también estaría buscando el respaldo de las distintas colectividades.

En la baraja, además de Laverde y Castro, están Luis Enrique Abadía García, Ana Elena Monsalvo Herrera, Diana Carolina Torres García, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora, Carlos Mario Zuluaga Pardo y Rosalba Jazmín Cabrales Romero.

La citación fue confirmada en las últimas horas por el presidente de la Cámara de Representantes, David Barguil, quien dijo que el Congreso pleno está citado a las 9:00 a. m. de este miércoles, 12 de agosto.