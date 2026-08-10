Jorge Eliécer Laverde toma fuerza en la elección del nuevo contralor general

A menos de 48 horas de la votación en el Congreso para elegir al nuevo contralor general de la República, la candidatura de Jorge Eliécer Laverde concentra apoyos de distintos sectores políticos, según fuentes parlamentarias.

Durante el fin de semana festivo, dirigentes y referentes de la política nacional habrían adelantado gestiones para sumar respaldos a la aspiración del exsecretario de la Comisión Sexta del Senado. SEMANA supo que entre quienes estarían participando en estas conversaciones se encuentran el exregistrador Alexander Vega, el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, y el excongresista Simón Gaviria.

Las gestiones incluyen llamadas y encuentros con congresistas con el propósito de consolidar respaldos entre las diferentes bancadas de cara a la sesión en la que se definirá al nuevo jefe de la Contraloría.

El cargo tiene bajo su responsabilidad la vigilancia de los recursos públicos y la gestión fiscal de las entidades del Estado. La Contraloría General fiscaliza un presupuesto superior a los 900 billones de pesos anuales, realiza seguimiento a grandes obras de infraestructura, revisa la gestión de alcaldes y gobernadores y audita procesos de contratación pública en el territorio nacional.

La elección se encuentra en su etapa definitiva, mientras los congresistas ajustan sus cuentas y definen sus posiciones antes de la votación de este miércoles.

En la contienda también participan candidatas con experiencia en el sector público y trayectoria profesional. Sus aspiraciones hacen parte de la lista que será considerada por el Congreso para ocupar el cargo.

Con la votación a menos de dos días, las diferentes campañas buscan consolidar los apoyos necesarios para alcanzar las mayorías requeridas en el Capitolio y definir quién estará al frente del máximo organismo de control fiscal del país.