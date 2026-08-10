Terremoto en Colombia: “El Gobierno va a estar donde más se necesita; en el territorio”, Sandra Suárez, directora del DPS

El gobierno de Abelardo De La Espriella responde de manera inmediata a la emergencia provocada por el fuerte terremoto que azotó al país este lunes.

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El Servicio Geológico reportó que el epicentro fue San José del Palmar, Chocó, y el evento tuvo una magnitud de 7.4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década.

Durante todo el día se han conocido los grandes impactos que tuvo este hecho en el país.

Sandra Suárez, directora del Departamento de Prosperidad Social, aseguró que el gobierno de Abelardo De La Espriella está coordinando el trabajo para estar en todo el territorio.

“Hoy estoy asumiendo como Directora del Departamento de Prosperidad Social. Vamos a atender los casos más urgentes y a apoyar a las familias en estos momentos tan difíciles. El Gobierno va a estar donde más se necesita: en el territorio, cerca de la gente y actuando con diligencia”, escribió en X.