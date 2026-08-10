Lo que hay tras la salida del jurídico de Cenit, filial de Ecopetrol, en medio de denuncias por presuntos contratos irregulares

Aunque es habitual que en un cambio de gobierno, como el que ahora se produce, marcado por una diferencia notable en la manera de concebir el Estado y las políticas públicas, en esta oportunidad se han dado renuncias o separaciones de cargos con antelación, ante la inexistencia de un empalme y otras poderosas razones.

Este lunes 10 de agosto se produjo un retiro particular en Cenit, filial de Ecopetrol y quizás una de las empresas claves de la petrolera estatal, en medio de escándalos por presuntas irregularidades en contratos y anuncios de auditorías forenses en Ecopetrol, como la que hizo el nuevo presidente de la junta, Luis Felipe Henao Cardona.

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Se trata del vicepresidente jurídico de Cenit, Jorge Dilson Murcia Olaya, quien había asumido ese cargo en julio de 2024. Es decir, permaneció allí por más de 2 años.

No renunció

Aunque se ha hablado de una renuncia, fuentes cercanas al tema confirmaron que el hoy exfuncionario, conocido como Tito Murcia, habría salido por decisión del alto gobierno y por cuenta de la tensión que hay desde que el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, anunció que el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-ANDJE, sería Germán Calderón España.

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Para ese momento, el abogado Calderón España, oriundo de la misma ciudad de Murcia, interpuso denuncias penales ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato de asesoría jurídica en Cenit, la filial de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol.

Posteriormente, ante la salida de varios integrantes de la junta directiva de Ecopetrol, lo que llevó a que Luis Felipe Henao asumiera la presidencia del equipo directivo, se habló de una auditoría forense, teniendo en cuenta diversas circunstancias presentadas, no solo en la petrolera, sino también en sus filiales.

Foto: Guillermo Torres

Ahora, la fuente consultada aseguró también que Murcia procederá ante las autoridades civiles, penales y disciplinarias, a adelantar las respectivas acciones, principalmente encaminadas a argumentar que, en el cargo que ostentaba no firmaba contratos.

Las investigaciones serán las encargadas de esclarecer denuncias y acusaciones de un lado y de otro.