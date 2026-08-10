José Manuel Restrepo viaja a Manizales a atender la emergencia por el terremoto. “Fuerza a las familias de las víctimas”

El vicepresidente José Manuel Restrepo anunció que estará al frente de la emergencia que vive Manizales, por el terremoto este lunes. “Por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella me encuentro rumbo al departamento de Caldas”, dijo en un trino.

🔴 Terremoto sacude a Colombia EN VIVO: vicepresidente José Manuel Restrepo va rumbo a Manizales para dirigir el Puesto de Mando Unificado

“Este duro momento que enfrentamos requiere solidaridad y ejecución, y esa es la orden del Presidente para todo su gabinete. En Manizales presidiré el Puesto de Mando Unificado para poder atender la emergencia con celeridad. Le envío mi fuerza a las familias de las víctimas de este terremoto, no los vamos a dejar solos”, aseguró.

En un trino, Restrepo aseguró que ha recibido ya la solidaridad de muchos países del mundo y que esas ayudas se están gestionando.

“Ya contamos con el respaldo de nuestros aliados internacionales que han respondido con solidaridad y compromiso. No vamos a descansar hasta que esa ayuda llegue a cada familia que la necesita y contribuya a la recuperación de los territorios afectados. Hoy el mundo le tiende la mano a Colombia, y nosotros estaremos al lado de cada comunidad golpeada por esta tragedia, trabajando sin descanso para ayudarla a salir adelante”, detalló.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró hace unas horas: “Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos.Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas.Colombia está unida y saldremos adelante juntos”.