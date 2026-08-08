Iván Cancino es el nuevo ministro de Justicia: presidente De La Espriella oficializó su posesión

El reconocido abogado penalista Iván Cancino es el nuevo ministro de Justicia de Colombia, después de que el presidente Abelardo De La Espriella oficializara su posesión en el cargo. Su llegada se da un día después del arranque del nuevo Gobierno nacional.

El perfil de X del Ministerio de Justicia anunció: “El presidente Abelardo De La Espriella posesionó a Iván Alfonso Cancino González como Ministro de Justicia y del Derecho. Reconocido penalista, académico, docente universitario y columnista, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector justicia”.

Cancino fue una de las primeras figuras clave de la campaña de De La Espriella de las que se conoció que ocuparían un lugar en el gabinete de la nueva Presidencia de Colombia. Ahora, desde el Ministerio de Justicia, tendrá que enfrentar retos enormes como el hacinamiento carcelario, la congestión judicial y la falta de presupuesto.

El ministro Cancino ha trabajado de la mano con el abogado Carlos Gonima, quien fue magistrado auxiliar en la Corte Suprema, y otros expertos juristas para definir la hoja de ruta que tendrá De La Espriella para transformar la justicia en Colombia.

Esa agenda está marcada por la eliminación de la imputación de cargos para agilizar las audiencias judiciales, la reducción del papel de la Procuraduría en procesos penales, la creación de una nueva jurisdicción que investigue a los jueces y el restablecimiento de las relaciones con las altas cortes.

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Esa fue una de las deudas que el exministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, dejó, pues aunque intentó reunir al expresidente Petro con los dirigentes de las altas cortes, nunca se pudo dar ese espacio después de los momentos de tensión que protagonizó el Ejecutivo contra la Rama Judicial.

El nuevo ministro de Justicia también deberá trabajar para implementar un plan nacional que le cierre el paso a las libertades por falencias procedimentales, depurar el Código Penal de delitos que no ameritan persecución penal e impulsar las Casas de Justicia como un espacio para la resolución de conflictos.

Esa cartera también deberá asumir retos pendientes que dejó el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, como la reglamentación de la Jurisdicción Agraria, una ley para fijar la maternidad subrogada, la política nacional de drogas, el plan nacional de política criminal y el Conpes 2025 para la humanización del sistema penitenciario.