Congreso archivó proyecto de la jurisdicción agraria; deberá volver a presentarse

La jurisdicción agraria, uno de los proyectos clave del Gobierno nacional en materia de reforma rural, no logró completar su trámite en el Congreso y deberá volver a ser radicada, ya en la próxima legislatura.

Nace la Casa de la Constitución para promover el diálogo y la defensa de la democracia

La iniciativa quedó aplazada en el Senado debido a un recurso de insistencia pendiente de resolver, situación que terminó frenando su discusión en la recta final de las sesiones ordinarias.

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, reconoció que el trámite ha bloqueado parte de la agenda legislativa. “Aquí no hemos trabajado, no le hemos entregado resultados al país. Estamos atrancados porque tenemos que cumplir con un recurso de insistencia del proyecto de jurisdicción agraria”, afirmó.

#Colombia | Con 58 votos a favor y cuatro en contra, Senado aplaza el debate del proyecto de la Jurisdicción Agraria para discutir otras iniciativas que están a punto de hundirse. pic.twitter.com/MVT5VpF9rv — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) June 16, 2026

Mauricio Gaona aclaró que, en su momento, no aceptó ningún cargo en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella

El senador también aseguró que no es posible avanzar con otros proyectos mientras no se resuelva ese procedimiento. “No podemos pasarnos por encima de algo que es de ley y que está por encima del orden del día y de todo”, señaló.

Con este panorama, la jurisdicción agraria quedó sin margen para ser aprobada antes del fin de la legislatura, por lo que el Gobierno deberá presentar nuevamente el proyecto en el próximo periodo del Congreso.