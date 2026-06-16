Mauricio Gaona aclaró que, en su momento, no aceptó ningún cargo en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella

El abogado Mauricio Gaona desmintió las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta vinculación suya como ministro de Justicia en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella.

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A través de un comunicado, Gaona aseguró que no ha aceptado ningún cargo ministerial ni forma parte de la campaña presidencial del abogado y precandidato.

Explicó que meses atrás recibió una invitación para integrarse al proyecto político de De la Espriella, con la posibilidad de asumir la Vicepresidencia, la Cancillería o el Ministerio de Justicia, pero que esta fue una propuesta que él rechazó.

Según el constitucionalista, su decisión obedeció a compromisos académicos y editoriales, entre ellos la culminación de su obra La Constitución soy yo, así como a su interés de actuar de manera independiente en defensa de la democracia y el orden constitucional.

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial. Foto: Catalina Olaya

Gaona también señaló que expresó reservas frente a la participación de un integrante del equipo de campaña, situación que consideró incompatible con una eventual vinculación. Indicó que su posición fue comprendida y respetada por De la Espriella y que desde entonces no ha recibido nuevas ofertas ni ha aceptado participación alguna en el proyecto político.

En su mensaje, el jurista hizo un llamado a evitar la manipulación de la información y afirmó que la principal preocupación del país debe centrarse en la defensa de la democracia, al advertir que “la democracia en Colombia está en riesgo”.