Paola Holguín alerta por nombramientos de última hora en el Ministerio de Cultura

Paola Holguín, designada ministra de Cultura por Abelardo De La Espriella, encendió las alarmas en su cuenta de X por una serie de decisiones que estarían tomando en esa cartera en el Gobierno Petro.

“Denuncio públicamente los nombramientos de última hora que se vienen realizando en el Ministerio de las Culturas a pocos días del cambio de gobierno. Estas decisiones merecen el máximo escrutinio porque pueden comprometer la transparencia del empalme y limitar la capacidad de la nueva administración para conformar su equipo”, dijo Holguín.

Ella agregó que pidió suspender estos movimientos, revisar un nombramiento específico y remitir la información a los organismos de control: “El Estado no puede ser utilizado para blindar intereses burocráticos”.