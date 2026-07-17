La exsenadora Paola Holguín, quien renunció al Centro Democrático, será la ministra de Cultura en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

La exsenadora del Centro Dermocrático, Paola Holguín, será la nueva ministra de Cultura en la administración de Abelardo De La Espriella. SEMANA confirmó que la líder antioqueña recibió el ofrecimiento este jueves, 16 de julio.

Holguín renunció recientemente al Centro Democrático, después de competir en la consulta interna de su partido.

Sin embargo, es una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Él, en reiteradas oportunidades, ha dicho que Holguín era la inteligencia artificial de la Casa de Nariño cuando dirigió los destinos de los colombianos durante ocho años.

Holguín es consagrada, disciplinada, una líder política, pero técnica a la hora de desarrollar alguna función pública, describen quienes la conocen de cerca.

En su paso por el Congreso, la antiqueña demostró su talante, la seguridad y los argumentos en sus discursos: cifras, datos, contextos. Desde la Comisión Segunda del Senado, donde tuvo asiento, mostró conocimiento en asuntos de seguridad, inteligencia y relaciones internacionales.

Holguín conoce el país como pocos. Y palpó de cerca las necesidades de los colombianos en medio de la pasada campaña presidencial cuando recorrió Colombia.

En junio de 2026 dio un paso al costado y renunció al Centro Democrático. “Gracias de todo corazón por tantos años, tantas luchas, tantos dolores, tantos sueños y tantas alegrías. Pido excusas por los errores que en mi humana condición haya cometido; mi único interés siempre fue servir bien a Colombia”, dijo, en su momento, a sus compañeros.

Ella salió del partido en medio de varias incomodidades que surgieron después de la elección interna que convirtió a Paloma Valencia en la candidata única a la presidencia por el Centro Democrático, en diciembre de 2025. Holguín, por ejemplo, le reveló a SEMANA que no estuvo de acuerdo con su casa política porque, tras la derrota en las urnas, le cerró las puertas para que regresara al Senado.

Se desconoce si la llegada de Paola Holguín al gobierno de Abelardo De La Espriella sea un guiño del Tigre al expresidente Álvaro Uribe. O, se considere un reconocimiento al trabajo político que la líder paisa adelantó en la campaña.

De hecho, Holguín no estuvo de frente en la campaña de Paloma Valencia en la primera vuelta y la relación con la excandidata presidencial se enfrió en la recta final. Algunos sectores del uribismo afirmaron en voz baja que estaba con Abelardo De La Espriella, pero no podía hacerlo público.

En la segunda vuelta presidencial, la exsenadora se echó encima la campaña en Antioquia, y volanteó junto con su representante aliado, Juan Espinal.

Holguín es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, egresada de la Maestría en Estudios Políticos con énfasis en economía y desarrollo de la misma universidad, egresada de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Cursó Política y estrategia de seguridad y defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad y Defensa (CHDS) de la Universidad de Defensa en Washington y Terrorismo y contrainsurgencia en el mismo centro, se lee en la página de Congreso Visible.

“Durante varios años fue docente de las universidades Pontificia Bolivariana y Eafit y conferencista internacional. Fue asesora de la Presidencia durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (2003- 2008, 2009- 2010); encargada de asuntos políticos de la Embajada de Colombia en México (2008- 2009); consultora de USAID en temas de seguridad y justicia, para iniciativa Mérida; asesora de la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2011- 2012). Consultora en seguridad en México y Argentina y Senadora por el Centro Democrático”, añade la biografía.