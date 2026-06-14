“Nada bueno para Colombia sale de ahí”: Paola Holguín sobre almuerzo entre Juan Manuel Santos y Daniel Coronell

En la tarde de este domingo se conoció una fotografía en la que se observa al expresidente Juan Manuel Santos y al periodista Daniel Coronell en un restaurante de Miami, en Estados Unidos, la cual ha causado diferentes reacciones.

Juan Manuel Santos y Daniel Coronell almorzaron juntos en Miami, en el Día del Padre

Santos y Coronell almorzaron este domingo en el lujoso restaurante Narbona, en el sector de Key Biscayne, en Miami, donde cada plato cuesta en promedio más de 300.000 pesos por persona, sin incluir vino.

Aunque se desconoce sobre qué conversaron durante el encuentro, es muy probable que las elecciones en Colombia estuvieran sobre la mesa, a menos de 7 días para que se realice la segunda vuelta.

A la fotografía reaccionó la senadora y exprecandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Holguín, quien escribió: “Nada bueno para Colombia sale de ahí”.