Bancada del Centro Democrático asumirá con recursos propios los gastos derivados de viajar a la posesión de Abelardo De La Espriella

La bancada del Centro Democrático anunció que cada uno de sus congresistas asumirá con recursos propios los gastos de transporte, alojamiento y demás costos que implique su asistencia a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali.

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A través de un comunicado, el partido explicó que la decisión busca evitar que el Congreso destine recursos públicos para cubrir la participación de los legisladores en el acto protocolario.

Según la colectividad, la medida responde a los principios de austeridad, respeto por el dinero de los contribuyentes y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

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“El Centro Democrático considera que esta determinación es coherente con los principios que defiende el partido y evita que el Congreso de la República destine recursos para este propósito”, señaló la bancada.

Pese a asumir los costos de manera individual, los congresistas confirmaron que asistirán a la ceremonia de posesión al considerar que se trata de un acto institucional de la mayor relevancia para la democracia colombiana.

Abelardo De La Espriella y el partido Centro Democrático Foto: SEMANA

En ese sentido, la colectividad indicó que sus integrantes participarán en el evento “honrando dicho compromiso sin trasladarle estos gastos a los colombianos”.

Finalmente, el Centro Democrático reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y aseguró que continuará promoviendo el uso responsable de los recursos públicos, así como los principios de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.