Daniel Briceño corrigió a Petro por mensaje en X y los comentarios no se hicieron esperar

El presidente Gustavo Petro compartió esta mañana del jueves 30 de julio un mensaje a través de su cuenta en X.

“Este exministro de Justicia Duque metió una demanda penal contra mi para que después un magistrado del concejo de estado en decisión administrativa la corroborara y para eso le acusaron de asesino y victimario. Objetivo desesperado: poner preso a Petro”, dijo el jefe de Estado.

Tras dicho mensaje en X, Daniel Briceño, senador del Centro Democrático, entró a corregir al presidente Petro.

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“Se llama denuncia penal, no demanda. Se escribe ConSejo de Estado con S, no con C”, le indicó Briceño a Petro en su publicación en X.

Tras lo anterior, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar.

“Metió una demanda. Cuatro años de mensajes larguísimos que no se entienden, mal redactados y con pésima ortografía”; “Escribe y habla como piensa, caos total”; “Es que ni los asesores le ayudan a @petrogustavo a no cometer errores, la ortografía y las expresiones adecuadas, no se las revisan y dejan que siga escribiendo y diciendo disparates”; “Qué vergüenza cómo escribe ese tipo, así mismo nos gobernó a la chambonada”; “Petro jamás ha leído un libro completo. Su ortografía lo comprueba”, fueron algunos de los comentarios en X.