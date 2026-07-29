Crece la polémica de contrataciones en Aerocivil por las denuncias de Angie Rodríguez: revelan el papel de la mamá de Gabriela Muñoz

Las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, sobre la existencia de una supuesta red de mujeres con influencia dentro del Gobierno Petro abrieron un nuevo capítulo de controversia alrededor de Gabriela Muñoz.

Todo en familia: Daniel Briceño muestra cómo Gabriela Muñoz se tomó la Aerocivil con parientes y amigos

Tras esos señalamientos, el representante a la Cámara Daniel Briceño comenzó a divulgar documentos sobre presuntas contrataciones de familiares de la joven en la Aerocivil y, posteriormente, salió a la luz el papel que habría tenido su mamá, Liliana de las Mercedes Olaya Cabrales.

La investigación publicada por El Tiempo reveló que Olaya se desempeñó como coordinadora de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cargo al que, según ese medio, llegó por recomendación del entonces director Jorge Lemus, con quien habría trabajado previamente en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Su nombre cobró relevancia porque también ha sido relacionado con las vinculaciones de varios integrantes de su familia a la Aeronáutica Civil, entidad que hoy está en el centro de la controversia y que por ahora no se ha pronunciado.

Los nombramientos que denunció Daniel Briceño

El representante Daniel Briceño aseguró que el 30 de mayo de 2025 se produjo una coincidencia que llamó su atención: ese mismo día fueron nombrados en la Aerocivil Gabriela Muñoz Olaya y su hermano Santiago David Muñoz Olaya.

Según explicó, Gabriela fue designada mediante la Resolución 01224, mientras que la de su hermano correspondió a la Resolución 01225, expedidas de manera consecutiva.

“Una afortunada coincidencia, incluso la resolución de Gabriela es la 01224 y la de su hermano la 01225”, afirmó el congresista al divulgar la documentación.

Pero los cuestionamientos no terminaron allí.

Briceño también señaló que Silvana María Muñoz Jaramillo, identificada como prima de Gabriela Muñoz, firmó un contrato de prestación de servicios con la Aerocivil el 17 de enero de 2026 y cuestionó que, presuntamente, no hubiera reportado el vínculo familiar.

A esa lista sumó a Samuel Muñoz Rayo, también primo de Gabriela, quien suscribió otro contrato de prestación de servicios el 26 de enero de 2026.

Finalmente, el congresista mencionó a Daniel Felipe Arias, de quien aseguró que varios funcionarios de la Aerocivil lo identifican como otro familiar de Gabriela Muñoz.

Para Briceño, todos estos casos ameritan una revisión por parte de las autoridades con el fin de establecer si existieron o no posibles conflictos de interés en las contrataciones.

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¿Quién es Liliana Olaya?

En medio de esas denuncias apareció el nombre de Liliana de las Mercedes Olaya Cabrales, mamá de Gabriela Muñoz.

De acuerdo con la investigación, Olaya es psicóloga y ocupó el cargo de coordinadora de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

La mujer habría presentado su renuncia a esa entidad poco después del episodio protagonizado por su hijo Santiago Muñoz en la Aerocivil, un hecho que terminó llamando la atención sobre el alcance de la influencia que tendría la familia dentro de esa entidad.

La publicación también indica que Olaya reconoció que varios miembros de su familia han trabajado en el Estado y explicó que recomendó a algunos de ellos al entonces director de la Aerocivil, el general (r) José Henry Pinto, asegurando que cumplían con los requisitos para desempeñar los cargos.

La reacción del Gobierno

La controversia llegó hasta el Ministerio de Transporte.

La ministra María Fernanda Rojas aseguró que solicitó revisar la contratación en la Aerocivil y afirmó que la información entregada inicialmente por la entidad estaba incompleta.

“No se me puede ocultar información”, manifestó la funcionaria, quien además envió un mensaje al director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, al señalar que “antes de irse tienen que dejar las cuentas claras”.

#ACTUALIDAD | La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció sobre las denuncias que rodean a la exfuncionaria Gabriela Muñoz y la Aerocivil.



Reveló que solicitó el detalle completo de los contratos de prestación de servicios para revisar las alertas sobre… pic.twitter.com/8hfdU7FRHe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 29, 2026 }

Pese a que en un primer momento Gabriela Muñoz rechazó los señalamientos en su contra por parte de Angie Rodríguez y de asegurar que es víctima de una campaña para desprestigiarla después de que se publicaron los documentos de Aerocivil, no se ha pronunciado al respecto.