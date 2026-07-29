Episodio que llamó la atención en plena agenda regional de Abelardo De La Espriella: alcaldesa se quebró en llanto; este es el video

Una fuerte agenda de trabajo viene liderando el mandatario electo, Abelardo De La Espriella, luego de que se confirmó tras el escrutinio que fue el ganador de las pasadas elecciones presidenciales, derrotando al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En los últimos días, De La Espriella ha enfocado su trabajo en adelantar una serie de reuniones con autoridades municipales y departamentales, en medio de lo que ha denominado un empalme regional.

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Durante esas actividades, un hecho llamó la atención. En el municipio de Suan (departamento del Atlántico), en un evento que lideró el Tigre, la alcaldesa de esa región del país, Karolay Calvo, se quebró en llanto por la emoción.

El video del momento lo publicó en sus redes sociales el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán.

“El compromiso de esta reunión con el presidente es que, a partir del mes de agosto y la semana siguiente a posesionarnos, uno de los proyectos a priorizar es el que nos estamos comprometiendo”, expresó Beltrán.

Le preguntó a Calvo: “¿Alcaldesa, cuántos años llevamos con ese proyecto esperando en esta región?”.

Y respondió la mandataria municipal: “30 años esperando la planta de tratamiento de agua. Yo he sido una alcaldesa juiciosa y en mi primer año hice los estudios y diseños con recursos del municipio. Tengo dos años y medio intentando hacer las mesas técnicas y no hemos podido”.

“Sé que todo esto que mi municipio estaba esperando y que necesita pronto va a ser una realidad”, concluyó la alcaldesa de Suan.

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A su turno, De La Espriella indicó: “Se acabó la espera, alcaldesa, cuente con eso”, haciendo referencia a la promesa sobre la planta de tratamiento de agua potable para esa región del país.