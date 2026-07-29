¿Fin del Clan Caicedo en el Magdalena? La historia de cómo se está derrumbando el poderoso grupo de Carlos Caicedo

El exgobernador de Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Caicedo, atraviesa por su peor momento. Y desde hace más de un año viene acumulando una serie de hechos que juegan en su contra y que amenazan con sepultar su estructura política que le ha permitido mantener el poder regional en Magdalena.

Caicedo fue condenado este miércoles, 29 de julio, en primera instancia por corrupción. Un juez de conocimiento lo decidió tras una investigación que llevaba tres años en la Fiscalía y en la que se pretendía esclarecer irregularidades en un contrato para la adecuación y mejoramiento de puestos de salud en Magdalena cuando él fue gobernador.

Se trata de una condena en primera instancia, pero la decisión, sin duda, genera un golpe político a la estructura de Caicedo en la Costa.

Y la razón es sencilla: el exgobernador, quien prometió construir una izquierda diferente, “chevere”, y declinó a su aspiración a la presidencia para acompañar a Iván Cepeda, es investigado penalmente por acoso sexual.

En plena campaña electoral, el país conoció algunos chats donde mujeres hacían denuncias. El político costeño trató de defenderse, pero no fue suficiente. La contundencia de los testimonios lo dejaron mal parado y lo llevaron a declinar su aspiración.

Bogotá. Marzo 13 de 2026. El candidato Carlos Caicedo junto a su fórmula vicepresidencial, Nelson Javier Alarcón realizaron la inscripción de su candidatura en la Registraduria Nacional. (Colprensa - Cristian Bayona) Foto: Cristian Bayona

Como si fuera poco, SEMANA reveló en la pasada edición impresa nuevas denuncias de presunto abuso sexual contra niños que enredan aún más a Carlos Caicedo.

La denuncia, que incluye chats, audios y hasta informes forenses, está en poder de la Fiscalía en Bogotá. Las supuestas víctimas aseguran que, de niñas, fueron sometidas a vejámenes y se ocultaron por miedo al poder que tenía Caicedo, exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena.

“Tu y yo, sexo con penetración y con ellos juegos sexuales o lo que quiera”, dicen los mensajes que, supuestamente, enviaba Caicedo en imágenes de una sola visualización a la mamá de una niña víctima de abuso sexual y que están en poder de la Justicia.

Como si fuera poco, Caicedo viene en declive político.

Se enfrentó al presidente Gustavo Petro en medio de la campaña presidencial y buscó dividir a la izquierda, pero no lo consiguió y terminó aliado con el candidato presidencial apoyado por la Casa de Nariño.

Caicedo lanzó fuertes críticas contra el gobierno del hoy jefe de Estado, habló de una escasa ejecución en las regiones y detalló los incumplimientos con Magdalena, uno de los departamentos que respaldó su candidatura presidencial en 2022.

Carlos Caicedo, candidato presidencial Bogotá D.C 14 de Abril de 2026 Foto: FOTO: Paula lópez

Aunque el caicedismo le ganó al petrismo la gobernación de Magdalena con la elección de María Margarita Guerra, el movimiento político ha sufrido varias derrotas.

Una de ellas cuando el Consejo de Estado le quitó la personería jurídica al partido Fuerza Ciudadana el 7 de marzo de 2024.

“La Sección Quinta encontró que se infringió el Artículo 108 de la Constitución Política y se incurrió en falsa motivación, teniendo en cuenta que la colectividad participó como grupo significativo de ciudadanos en las elecciones al Congreso de la República, celebradas el 13 de marzo de 2022, pero no superó el requisito del umbral del 3% de la votación nacional, necesario para adquirir por primera vez dicho atributo”, argumentó el Consejo de Estado.

CARLOS CAICEDO ALCALDE DE SANTA MARTA EX CONSTITUYENTE BOGOTA 28 NOVIEMBRE 2013 FOTO DANIEL REINA ROMERO REVISTA SEMANA Foto: Daniel Reina Semana

Y en marzo de 2025, ese alto tribunal también tumbó la elección de Rafael Martínez, una de las figuras más representativas del caicedismo, como gobernador de Magdalena porque apoyó en un evento público a María Charris y Miguelina Pacheco, candidatas por el partido de La U, movimiento distinto al que avaló su candidatura a la Gobernación.

Si la Justicia confirma en segunda instancia la condena contra Carlos Caicedo, su movimiento, prácticamente, estará en las cenizas porque él, sin duda, es la cabeza principal del clan político.