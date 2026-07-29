“Suerte”: agarrón entre representante del Verde y excongresista del Partido Conservador por un proyecto de ley que reabre el debate sobre el aborto en Colombia

Un proyecto de ley que radicó la recién posesionada bancada provida y que reabre el debate sobre el derecho al aborto en Colombia encendió una verdadera controversia en redes sociales.

El objetivo de la iniciativa es modificar el artículo 11 de la Constitución y establecer que la vida humana comienza desde la concepción.

Mauricio Toro. Foto: Cortesía / API

La disputa la protagonizaron el representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, y el excongresista del Partido Conservador, Jonathan Silva, quien es cristiano y activista “por la vida, la familia y los niños”, según se indica en sus redes sociales.

Toro, visiblemente molesto por la iniciativa, escribió en sus redes sociales: “Arranca la bancada religiosa más grande de los últimos años a atacar los derechos fundamentales y las libertades civiles de todos los colombianos. ¡Pero no pasarán! ¡También tenemos la bancada progresista más grande, y no vamos a permitir un paso atrás en los derechos que hoy tenemos todos los colombianos!”.

Su mensaje desató la furia del exparlamentario Jonathan Silva, quien respondió: “El congresista Toro ayer no dijo nada sobre los comentarios de la influenciadora Lalis contra los niños reclutados por las Farc, pero sale a llorar por un proyecto provida. La hipocresía de los progres multicolor”.

Esta es la bancada provida del Congreso. Foto: Tomado de X @DavidGerardoC

La pelea no terminó ahí. Mauricio Toro añadió: “A diferencia suya, yo no soy comentarista de redes y de entrevistas. Yo soy legislador. Yo presento proyectos de ley y ya estamos preparando un debate de control político sobre violación y abusos de menores de edad y las bajísimas tasas de eficiencia de la Fiscalía para lograr condenas a sus agresores. Lo de comentar entrevistas (y las absurdas respuestas) se lo dejo a usted. Suerte”.

Jonathan Silva siguió la discusión. “En estos días también vamos a presentar un proyecto de la mano de la bancada provida para detener a los abusadores que le meten hormonas a los niños, prácticas las cuales usted al parecer apoya”, le dijo a Toro.

Según el articulado del proyecto de ley que reabre el debate sobre el aborto en Colombia, se busca fortalecer la protección constitucional de la vida humana desde la fecundación. Esto significa que se reconocería al ser humano en gestación como sujeto de especial protección constitucional.

El proyecto de ley está en manos del Congreso. Foto: El País

“Lamentablemente, algunas organizaciones, acudiendo a litigio estratégico, y una Corte Constitucional que terminó legislando y tomando la decisión por 50 millones de colombianos, despenalizó el aborto hasta la semana 24 de manera total y mantuvo las tres causales hasta los nueve meses de gestación”, expresó el representante a la Cámara David Cote.