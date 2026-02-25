Entrevista

David Cote, candidato cristiano a la Cámara: “Podemos concluir que el aborto es el principal genocidio del siglo XXI”

El aspirante al Congreso de la República quiere promover una reforma constitucional que impida que los alcaldes de Bogotá se postulen a la Presidencia de la República.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 6:19 p. m.
David Cote es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Centro Democrático.
David Cote es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Centro Democrático. Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Qué lo impulsa a querer llegar a la Cámara de Representantes?

David Cote (D.C.): Quiero rescatar el valor del servicio en la política. Entendemos la política como el arte de servir a los demás y, lamentablemente, esto se ha perdido junto a los valores y el respeto al prójimo. Estamos para servir a la comunidad y no a nosotros mismos.

SEMANA: ¿Cuáles son los problemas urgentes que debe atender Bogotá y que usted buscaría abordar desde la Cámara?

D.C.: Tenemos que, además, trabajar por la seguridad de Bogotá, el incremento del pie de fuerza, una reforma al código penal, otra reforma a la ley de propiedad horizontal y a impedir que el alcalde mayor pueda aspirar a la Presidencia de la República a través de una reforma constitucional.

No podemos permitir que se tomen la Alcaldía como un trampolín político porque muchos de los alcaldes que han pasado por Bogotá han mirado con un ojo la silla presidencial porque no podemos permitir que siga siendo un trampolín político.

SEMANA: Usted cuestionó la decisión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de objetar el proyecto de acuerdo de Ruta por la Vida. ¿Cuáles son los motivos por los que rechaza esa decisión?

D.C.: Por supuesto que cuestiono la decisión que tomó el alcalde Carlos Fernando Galán de objetar el proyecto de ruta por la vida en defensa de la vida de no nacido. Hemos caído en un espiral de pérdida de respeto por la vida, se promueve la cultura de la muerte. A pesar de que el aborto en Colombia es legal, tenemos que entender que en el mundo hoy se practican más de 50 millones de abortos y en Colombia desde la decisión que tomó la Corte Constitucional se han practicado más de 15 mil abortos. Realmente, podemos llegar a concluir que el aborto es el principal genocidio del Siglo XXI. Este acuerdo solo buscaba generar un mecanismo para que las madres pudieran conocer una opción diferente sin desconocer lo que ya ha establecido la sentencia de la Corte Constitucional en los derechos de las mujeres sobre este tema.

SEMANA: Ha hecho campaña visitando iglesias y es cercano a Dios. ¿Qué papel tendría la religión en su agenda legislativa?

D.C.: Tengo un origen cristiano. La fe hace parte de un componente del ser humano. Todas las personas tenemos fe, lo que pasa es que unas se la expresan a un Dios y otras a otros elementos. En ese orden de ideas, no podemos separar al ser humano porque todo ser humano va incluid con pasiones, con principios, con fortalezas y convicciones.

En ese orden de ideas, los principios cristianos rigen nuestra manera de ver las cosas. Claro que hay unos límites constitucionales, un respeto al laicismo de Estado, pero sin lugar a dudas el laicismo de Estado no significa expulsas los principios de la fe de los ciudadanos en el espacio público. Estos principios van a ser un norte en mi actuar legislativo bajo un respeto a la Constitución.

