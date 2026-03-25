Ciro Ramírez: Corte Suprema condena a 23 años de cárcel al senador del Centro Democrático por el caso Marionetas

La Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 23 años de cárcel al senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, por el escándalo de corrupción conocido como Marionetas 2.0.

Procuraduría le pide a la Corte Suprema condenar al exsenador Ciro Ramírez por actos de corrupción

El fallo de la Sala de Primera Instancia dejó claro que contra el congresista Ramírez Cortés se impondrán “las penas principales de 279 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y multa de 19.402 salarios mínimos, que equivalen, para las épocas en que ocurrieron los hechos, a la suma de 22.340, que deberá ser consignada a nombre del Ministerio de Justicia”.

La condena contra el legislador se dio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Por este mismo proceso, Ciro Ramírez estuvo varios meses en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá.

Ciro Ramírez, el 13 de mayo de 2025, siendo senador, en plenaria del Senado. Foto: Guillermo Torres / Semana

La Corte Suprema plasmó en su decisión que esta investigación se centró en el año 2021, cuando Ramírez se habría reunido con el gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial (Proyecta), Pablo Herrera, y el entonces subdirector de Prosperidad Social, Pierre García, para discutir la posibilidad de suscribir un contrato entre esas dos entidades.

El alto tribunal advirtió que ese encuentro habría tenido el objetivo de “favorecer los intereses electorales y económicos del procesado”, es decir, del senador Ramírez.

“Ahora bien, el propósito principal de ese plan, diseñado y promovido por el investigado. García Jacquier pretendió afianzar el proyecto político de aquel en Quindío, Caldas, Santander y Tolima; ello, en conjunción con el pago de dádivas que ascenderían a $ 1.000.000.000″, dice el documento que confirmó la condena.

En junio de 2023, la Sala de Instrucción le puso la lupa a Ciro Ramírez y, antes de que finalizara el año, decidió enviarlo a la cárcel La Picota, en Bogotá, como medida de aseguramiento mientras avanzaba el juicio en su contra.

Meses más tarde, esa misma sala decidió acusar al congresista, el caso pasó a la Sala de Primera Instancia y, a mediados de 2025, recuperó su libertad, por lo cual regresó al Congreso, al tiempo que la Corte Suprema avanzaba en el famoso proceso conocido como Marionetas 2.0.