Este es el magistrado que revisará el último recurso que le queda al condenado Ciro Ramírez

Al despacho del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, llego el ultimó recurso que presentó el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, en contra de su condena en primera instancia.

Ciro Ramírez: Corte Suprema condena a 23 años de cárcel al senador del Centro Democrático por el caso Marionetas

La defensa del congresista presentó esa última carta que tienen en ese proceso judicial tratando de afectar la condena de 23 años de cárcel que la Sala de Primera Instancia le impuso por el polémico y escandaloso caso de corrupción conocido como Marionetas 2.0.

Ciro Ramírez fue condenado el pasado mes de marzo por dicha Sala después de que lo encontró resposansable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación de la Corte se basó en el año 2021, cuando Ramírez se habría reunido con Pablo Herrera, entonces gerente de la Empresa de Desarrollo Territorial (Proyecta), y Pierre García, para la época subdirector de Prosperidad Social, para supuestamente discutir un contrato entre esas dos entidades.

Ese encuentro habría favorecido los intereses electorales y económicos del senador del Centro Democrático, según la Corte, quien ahora busca modificar la condena en su contra.