Fuerte contrapunteo entre Iván Cepeda y Ciro Ramírez en el Senado: “Cobarde”, “criminal”, “vergüenza”

El Senado se convirtió en el principal ring en medio de la campaña electoral. A pesar de que Iván Cepeda criticaba ese hecho, esta vez aprovechó para cuestionar la presencia de Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático condenado en primera instancia por el caso Marionetas 2.

“En el día de ayer, con asombro e indignación, constatamos en este recinto la presencia del señor Ciro Ramírez; hoy vuelve a hacerlo. Desafía sin lugar a dudas al país y a todo principio ético su presencia en este recinto”, aseguró Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico recordó que Ramírez está condenado en primera instancia por hechos de corrupción por el caso conocido como Las Marionetas 2.0.

“No valió eso. Según la condena, participó en una red criminal que se hace llamar Marionetas 2 para cometer semejante delito”, dijo Cepeda, quien reiteró que Ramírez está condenado a pesar de que ha apelado ese proceso.

“Pero viene al Congreso, nuevamente, y dice esta mañana a través de medios de comunicación que viene a defender las instituciones, ¡hágame el favor!”, reclamó el candidato del petrismo.

Cepeda reclamó por la presencia de Ramírez en el recinto. Foto: Esteban Vega La Rotta

“Usted es una afrenta, señor Ramírez, a este país. Usted es una vergüenza para este país, usted es una vergüenza para este Congreso. Y, por lo tanto, para comenzar realmente esta batalla, de una vez se lo adelanto: le anuncio que vamos a interponer —sabemos que es muy posible que la nieguen— una queja disciplinaria en su contra”, anunció Cepeda.

El candidato del petrismo volvió a arremeter contra el “jefe político” de Ramírez, el expresidente Álvaro Uribe.

Polémica en el Senado: Ciro Ramírez, condenado por corrupción, se presentó a la plenaria

Por su parte, Ramírez no se quedó callado y le contestó que a Cepeda no le gusta la Constitución y dijo que estaría recogiendo firmas para tumbarla. Sobre su caso afirmó que presume su inocencia hasta que no se le declare culpable. “No ha pasado eso”, dijo Ramírez.

El senador del Centro Democrático llamó “cobarde” a Cepeda. “Criminal es el que va y recoge a Jesús Santrich a la cárcel. A un criminal y asesino, y lo recogió feliz con la carita sonriendo. Criminal es el que habla aquí en la plenaria del Congreso y recibe llamadas de Iván Márquez, mientras se hacen las leyes, ese que asesinó a Miguel Uribe. Criminal es el que no se refiere a lo que pasó en la cárcel de Itagüí porque tiene relaciones con la paz y esa es la excusa de todo”, cuestionó Ramírez.

Ciro Ramírez le reclamó a Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El senador del Centro Democrático recordó lo sucedido con Juan Guillermo Monsalve, testigo del caso Uribe-Cepeda, y dijo que supuestamente lo habría ayudado en prisión. Y criticó que al senador del Pacto Histórico supuestamente se le hayan refundido las pruebas que estaban en una USB.

“Criminal es el que aparece en los computadores de Raúl Reyes. Criminal es el que se la pasa en las cárceles buscando testigos, eso es un criminal. La corrupción merece el reproche de todos los colombianos, y la vergüenza, cosa que ustedes no tienen”, cuestionó Ramírez.

El senador del Centro Democrático criticó al Gobierno por los funcionarios relacionados con escándalos de corrupción. “Por eso tienen medio gabinete en la cárcel y otro medio gabinete en juicio por corrupción o prófugos”, dijo.

Ramírez insistió en que sería inocente y que la última palabra la tendrá la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Negó que haya comprometido dineros del erario público y, en cambio, dijo que se trataría de un convenio en Quindío que habría intermediado, acusándolo de supuestamente lograr votos en un territorio en el que, según él, no habría hecho política.