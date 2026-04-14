Polémica en el Senado: Ciro Ramírez, condenado por corrupción, se presentó a la plenaria

Hay una gran controversia en el Senado de la República por cuenta de la aparición de Ciro Ramírez, congresista del Centro Democrático, en la plenaria de este 14 de abril. Se alegó que fue condenado recientemente por la Corte Suprema de Justicia por hechos de corrupción.

El primero en levantar la voz de protesta fue el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien aseguró desconocer las implicaciones legales de la asistencia de Ramírez al debate de este martes, marcado por fuertes tensiones de él con Paloma Valencia, la aspirante de la Casa de Nariño por el partido del expresidente Álvaro Uribe.

Paloma Valencia e Iván Cepeda se enfrentaron en vivo: fuerte cruce de mensajes en el Senado

Cepeda mencionó: “¿Qué hace el senador Ciro Ramírez en esta sesión?, ¿qué hace registrado?, ¿cómo es posible que un señor condenado venga a esta cámara, después de haber sido condenado, y se registre? Yo no sé qué implicación judicial tenga eso, pero, por lo menos, desde el punto de vista ético, es absolutamente impresentable que un señor que ha robado al Estado colombiano venga a registrarse aquí“.

Ciro Ramírez, en respuesta a la declaración de Iván Cepeda, citó la presunción de inocencia que lo cobija. Se conoció que el equipo legal del senador radicó en las últimas horas un recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia para ser absuelto.

Plenaria del Senado. Imagen de referencia. Foto: COLPRENSA

“Senador Iván Cepeda, ya sabemos que usted quiere acabar con la Constitución, pero en esta, para su conocimiento, existe la presunción de inocencia, el mismo que tienen todos los ministros y funcionarios acusados de corrupción en el Gobierno que usted ha dicho que quiere continuar su legado”, dijo en su cuenta de X el congresista.

A las críticas también se sumó la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano: “Qué descaro ver a Ciro Ramírez, del Centro Democrático, en la sesión de hoy. Una persona condenada por corrupción camina libre por los pasillos del Congreso”.

Congreso da vía libre a Ciro Ramírez: podrá tomar su curul en el Senado