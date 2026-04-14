Paloma Valencia e Iván Cepeda se enfrentaron en vivo: fuerte cruce de mensajes en el Senado

Paloma Valencia e Iván Cepeda se enfrentaron este 14 de abril en la plenaria del Senado. Mientras que la candidata presidencial del Centro Democrático cuestionó por la polémica con el catastro, el aspirante del Pacto Histórico reprochó la presencia de Ciro Ramírez en el recinto.

Valencia empezó diciendo: “Estoy indignada con las actuaciones de este Gobierno. Sí quisiera preguntarle al candidato del Gobierno, el senador Cepeda, qué piensa él de las amenazas del presidente a los alcaldes, que les dice que si continúan defendiendo a los ciudadanos por los altísimos costos del predial, él mismo los va a sacar”.

Paloma Valencia enciende debate en el Senado y confronta a Iván Cepeda: "Quisiera preguntarle al candidato del Gobierno qué piensa de las amenazas del presidente a los alcaldes". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2TghsTynFI — Revista Semana (@RevistaSemana) April 14, 2026

Refiriéndose al aspirante de izquierda, agregó: “Sí quisiéramos saber qué es lo que va a hacer el senador Iván Cepeda, que ya llegaría; creo que no ha llegado, de pronto está atrasado, pero seguro ya debe estar llegando; de pronto se le olvidó que hoy había sesión”.

La candidata del Centro Democrático concluyó: “Ya nada sorprende. Este es un Gobierno que se toma fotos sonriendo con los criminales, pero pretende perseguir a los colombianos que son elegidos en la democracia. Este es un Gobierno que llama paz a las fiestas que hacen los bandidos en las cárceles. Este es un Gobierno que le dice paz a que los violentos se tomen el territorio de los colombianos, pero amenaza a los alcaldes”.

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Iván Cepeda refutó a Valencia; sin embargo, se enfocó en otro aspecto que encendió el debate en la plenaria: “Ya que usted pregunta, cuando se le responde, entonces escuche las respuestas. Si vamos a hablar de criminales, de una vez vamos al punto directamente. ¿Qué hace el senador Ciro Ramírez en esta sesión?, ¿qué hace registrado?“.

Iván Cepeda cuestiona a Paloma Valencia en el Senado: "Si vamos a hablar de criminales, ¿qué hace el señor Ciro Ramírez en esta sesión?, ¿qué hace registrado en esa sesión? Hablando de un criminal". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KCjqsDiPcn — Revista Semana (@RevistaSemana) April 14, 2026

El senador siguió mencionando: “¿Cómo es posible que un señor condenado venga a esta cámara, después de haber sido condenado, y se registre? Yo no sé qué implicación judicial tenga eso, pero, por lo menos, desde el punto de vista ético, es absolutamente impresentable que un señor que ha robado al Estado colombiano venga a registrarse aquí“.

Cepeda concluyó: “Senadora Valencia, ya que usted habla de los amigos de los criminales, yo le pido que a los criminales que ustedes traen a este Congreso, por lo menos, una vez condenados, tengan la gentileza de decirles que no vengan aquí; es lo mínimo que pueden hacer, ¿no cree usted?“.

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No es la primera vez que los dos aspirantes se confrontan fuertemente en el Senado. A falta de debates de los candidatos presidenciales, los dos han intercambiado señalamientos desde la plenaria.