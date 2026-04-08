Un nuevo roce se presentó en la plenaria del Senado entre los candidatos presidenciales Paloma Valencia e Iván Cepeda, quienes han tenido varios enfrentamientos en las sesiones.

La senadora del Centro Democrático, refiriéndose al senador Iván Cepeda, aseguró que en Colombia se revivió la combinación de las formas de lucha, ya que el Gobierno Petro está sacando de las cárceles a jefes de organizaciones delincuenciales para que hagan campaña en favor de Cepeda en las elecciones presidenciales.

Además, aseguró que los grupos criminales están presionando a la ciudadanía para apoyar a Cepeda en la contienda presidencial. “¿Cuáles calumnias? ¿Que las disidencias están ordenando votar por Cepeda en los territorios donde ellos mandan con fusiles al hombro? ¿Que Roy Barreras salió en una entrevista diciendo que están liberando a los violentos para que salgan a conseguir los votos? ¿Cuáles calumnias? Calumnias las suyas. Yo no tengo fotos con criminales abrazada, no he intervenido para que la justicia libere gente que está en la cárcel por haber asesinado colombianos, yo siempre he perseguido a los criminales y los he denunciado”, dijo Valencia.

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Ante estos señalamientos, Cepeda respondió que las declaraciones de Paloma Valencia carecen de sustento y que todo obedece a una campaña de desprestigio. “Decir que la población en un territorio ha votado masivamente, cientos de miles de personas, por una colectividad política porque ha sido sometida con armas, es ni más ni menos que lanzar una acusación estigmatizante que puede ser de un inmenso impacto de violencia sobre esa población”.

Plenaria del Senado. Foto: COLPRENSA

Aseguró que estas denuncias en su contra “provienen del miedo a nuestro triunfo, que se dará en primera vuelta”.

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Sin embargo, Valencia insistió en sus señalamientos y le pidió a Cepeda darle explicaciones al país. “Yo creo que el senador Cepeda debiera hacer un recorrido y hablar con los ciudadanos de los municipios que están en riesgo electoral, que vaya y pregunte en el Pacífico Caucano, que vaya y pregunte en el Patía, que vaya y pregunte en el Huila, que vaya y pregunte en el Caquetá. De pronto es que no se ha enterado de que los grupos ilegales vienen declarando objetivo militar a los candidatos del Centro Democrático”, dijo.

Agregó: “Tal vez tampoco supo que mataron a Miguel Uribe los de la Segunda Marquetalia, esos que él ayudó con la teoría del entrampamiento a que se fueran nuevamente a ejercer violencia”.

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Cepeda reiteró que las palabras de Valencia son calumnias y que hay un desespero del Centro Democrático por afectar su campaña.

Ya son tres los enfrentamientos que se han presentado entre los dos candidatos presidenciales que han decidido debatir en la plenaria del Senado para evitar acciones jurídicas de parte y parte.