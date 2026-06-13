Gobernador de Antioquia reveló detalles de la captura de alias Chalá y le hizo una petición a Gustavo Petro

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, uno de los más críticos a la política de paz total de Gustavo Petro, reveló este sábado, 13 de junio, nuevos detalles sobre la captura de Jhon Edison Chalá Torrejano, conocido como Víctor Chalá, y señalado y ser el asesino del periodista Mateo Pérez Rueda, en el municipio de Briceño.

Chalá cayó en un retén de la Policía en Flandes, Tolima, un departamento a donde había llegado tras huir de Antioquia, donde lo buscaban como aguja tras el crimen de este comunicador que despertó la solidaridad del país, encendió las alarmas entre las autoridades y llevó a la Corte Constitucional a fijar una nueva postura sobre los asesinatos de periodistas.

Rendón llamó a Chalá “el sicario de Calarcá”.

Mateo Pérez y Víctor Chalá. Foto: c

“Salió correteado de Antioquia porque aquí le tenemos mucho fastidio a los criminales. Por eso, habíamos ofrecido una recompensa por él hasta de 300 millones de pesos que permitió su localización y captura”, dijo el gobernador.

Al momento de la captura- añadió Rendón- Chalá estaba acompañado de otros cuatro guerrilleros, integrantes de las disidencias de las Farc. “De acuerdo con las autoridades iba rumbo a Caquetá”, precisó.

Alias Calarcá Cabecilla del EMBF Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El mandatario regional aprovechó un video que divulgó en sus redes sociales para enviarle un mensaje al presidente: “Petro, ahora no lo vaya a soltar como lo hizo con Calarcá después de que lo habíamos capturado aquí, en Antioquia. Estaremos pendientes del proceso en la Fiscalía. El sicario Chalá tiene orden de captura por terrorismo, homicidio y concierto para delinquir. Nuestra gratitud a los soldados y policías. Paisanos: no estamos condenados a la violencia. Podemos derrotar a todos estos criminales”, añadió.

La captura de Chalá se produjo sobre las 11:05 de la noche de este viernes y se materializó por la orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado y cinco más en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En medio de la captura las autoridades incautaron cuatro pistolas 9 mm, ocho proveedores, 115 cartuchos 9mm, 33 millones de pesos, una camioneta Toyota y siete celulares.

Reporteros gráficos, camarógrafos y periodistas de la ciudad de Cali pertenecientes al Círculo de Reporteros Gráficos del Valle del Cauca, Ciregráficos levantaron su voz durante un plantón en el Boulevard del río por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño Antioquía . Foto: José Luis Guzmán / El País

De acuerdo con las autoridades, Chalá Torrejano fue cabecilla financiero de la comisión Darío Gutiérrez, de las disidencias de las Farc, en 2024, y desde abril había sido designado como cabecilla de la comisión armada en Briceño, departamento de Antioquia.

Este sujeto, quien se habría convertido en hombre cercano a alias Primo Gay, fue señalado el pasado 7 de mayo de ordenar y participar activamente en la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, en la vereda Palmichal, del municipio de Briceño, en Antioquia.

El periodista asesinado tenía 25 años, cursaba estudios de ciencias políticas en la Universidad Nacional y llegó el 4 de mayo de 2025 a Briceño con el objetivo de realizar una investigación periodística. Al contrario, encontró la muerte.

Desde el asesinato del periodista, la mesa de negociación entre el gobierno de Gustavo Petro y Calarcá Córdoba se congeló. Al fin y al cabo, alias Chalá es considerado uno de los guerrilleros más importantes de Calarcá y sus disidencias.